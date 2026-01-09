На 9 януари 1890 г. в Австро-Унгария (днешна Чехия) е роден един от най-известните чешки писатели - Карел Чапек.

Търсенията на Чапек са фокусирани върху представата за "множественост" на истините, което се усеща в произведения като "Разбойник" (1920), изградени като съпоставка на няколко "правди". Чапек получава световна известност след английския превод на фантастичната драма "R.U.R." (1920), въвела в употреба думата "робот".

За връх в творчеството му се счита романът "Война със саламандрите" (1936). Близо две десетилетия писателят е колумнист в най-популярния ежедневник "Лидове новини", като текстовете му са четени с огромен интерес заради позицията си по наболели обществени проблеми.

Днес се навършват 136 години от рождението на Карел Чапек, а ние почитаме живота на чешкия писател с избрани мисли и цитати от творчеството му.

Снимка: Getty Images

"Нищо не е по-странно за човек от собствения му образ."

"Анекдотът е комедия, сбита в рамките на секунди."

"Едно от най-големите бедствия на цивилизацията - учен глупак."

"Ако жената не се предаде, тя побеждава; ако се предаде, диктува условия на победителя."

"Има няколко начина да направим градина. Най-добрият от тях - да се възложи на градинаря."

Снимка: Getty Images

"Представете си само каква тишина щеше да настане, ако хората говореха само това, което знаят."

"Народ, който уважава книгите, е независим."

"Цяла седмица без нито една световна катастрофа? За какво си купувам вестници?"

"Анекдотите се размножават чрез пъпкуване."

"Човекът никога не може да бъде поробен от машината, ако на този, който я прави, ако му се плаща достатъчно."

"На хората с идеи не бива да се позволява да се месят в световните проблеми."

