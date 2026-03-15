Папи Ханс безспорно е сред най-любопитните и екстравагантни изпълнители от съвременната музикална сцена. Той винаги успява да изненада – изключение не прави и новата му песен „Безсърдечен“, която ще бъде част от дългоочаквания му албум „Слънцето“.

По този повод Папи Ханс е гост – макар и индиректно, в предаването „Тази събота и неделя“.

Камерите го намират в Хасково, градът който е част от турнето на музиканта, целящо да представи парчетата от предстоящия албум. „Хасково е едва третата спирка от турнето и просто не мога да повярвам какви хора и каква любов срещам! Това ме кара да се чувствам като най-щастливият човек на света, просто кръвта ми се връща в тялото!“, споделя музикантът.

Снимка: bTV

И уточнява, че концертите минават без телефони – като своеобразна препратка към времето, в което хората живееха без подобни устройства. И отивайки на парти, просто се забавляваха.

„Настоящото ми турне е едно от най-хубавите неща, които съм преживявал в последно време – именно защото виждам, че хората могат да се забавляват и без телефони“, споделя Папи Ханс.

И се впуска в още подробности – не само за турнето, но и конкретно за песента с неочакваното име „Безсърдечен“. „За мен тя е един много любим баланс между музика, която те кара да танцуваш и текст, който те кара да ти е леко тъжничко.“

Защо Папи Ханс е оприличен като „Папи Джаксън“, кога предстои да излезе новият албум „Слънцето“ и къде в София – на 30 май, може да гледаме музикантът на живо – вижте във видеото:

