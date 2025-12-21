Константин Трендафилов, по-известен като Папи Ханс, отново доказа, че не обича да стои в рамки. В емоционално гостуване в предаването „Тази събота и неделя“, артистът представи най-новата си песен „Умирам да живея“ и споделя защо смята, че най-големият подарък за празниците не се купува с пари.

„Умирам да живея“

Новата песен на Папи изненадва с неочаквано звучене – стилът е полка, вдъхновен от еврейската музикална традиция. За Папи това не е просто поредното парче, а философски избор. Според него всеки истински артист трябва да има смелостта да „чупи“ собствените си граници и да експериментира с непознати територии.

Певецът разкрива, че това е само началото. Той вече активно подготвя своя четвърти албум, като стратегията му е динамична – обещава да пуска по една или две нови песни всеки месец, докато проектът не бъде напълно завършен. Феновете могат да очакват година, изпълнена с музикални изненади.

Емпатията като най-ценния подарък

Освен за музика, Папи Ханс говори откровено и за доброто у хората. Броени дни преди Коледа той споделя, че за него емпатията е най-смисленият дар. Изпълнителят развива една интересна и важна теза, а именно това, че човек трябва първо да направи най-доброто за себе си, за да бъде истински полезен на останалите.

Според него отношението ни към света е огледало на вътрешния ни мир. Ако сме добри към себе си и се грижим за собственото си израстване, това естествено ще се прелее в отношението ни към другите. Именно това „здравословно самолюбие“, превърнато в емпатия, е неговият прочит на празничния дух. Повече за настроението на Папи Ханс преди празниците вижте ето тук:

