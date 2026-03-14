Всяка година на 14 март се чества Денят на числото Пи в памет на математическата константа Пи. Денят отбелязва и годишнината от рождението на физика Алберт Айнщайн и се отбелязва като национален празник в Съединените щати.

Пи представлява съотношението на обиколката на окръжността към нейния диаметър. Когато обиколката на която и да е окръжност се раздели на нейния диаметър, резултатът винаги е приблизително 3,14, независимо дали окръжността е малка колкото чиния за пай или голяма колкото планета.

Датата 14 март се записва като 3/14 във формат месец/ден, което съответства на първите три цифри на числото Пи. Това я прави подходящ ден за математици, студенти и ентусиасти да отпразнуват математическата константа.

Какво прави числото Пи специално?

Пи е ирационално и безкрайно число (3,14159...), което означава, че цифрите му продължават, без да се повтарят. Поради това точната стойност на Пи никога не може да бъде напълно изчислена, въпреки че приближенията се използват широко в математиката и науката.

Някои теории също така предполагат, че пирамидите в Гиза са били проектирани с помощта на принципи, свързани с числото Пи. Съществува дори игрив стил на писане, базиран на цифрите на Пи, известен като „Пи-лиш“.

Откъде произхожда празника?

Физикът Лари Шоу, често наричан „Принцът на Пи“, поставя началото на отбелязването на Деня на Пи на 14 март в научния музей „Експлораториум“ в Сан Франциско.

Там празникът се отбелязва по традиция с истинско пиршество от пайове – най-често плодови, поднесени с чай. Част от програмата е и своеобразно „пи шествие“: участниците обикалят 3,14 пъти около т.нар. светилище на числото Пи, докато звучи маршът „Pomp and Circumstance“.

По време на празненството те развяват листове с цифрите на числото Пи и пеят „Честит рожден ден“ на Алберт Айнщайн, след което всички се черпят с парче пай.

История на Деня на Пи

През 1988 г. Лари Шоу за първи път обявява 14 март за Ден на числото Пи в Експлораториума. През 2009 г. Камарата на представителите на Съединените щати официално обявява 14 март за Ден на числото Пи.

По-късно, през 2019 г., ЮНЕСКО обяви деня за Международен ден на математиката по време на своята Генерална конференция.

Стойността на числото Пи е изчислена за първи път от древногръцкия математик Архимед. Символът на числото Пи по-късно става широко приет, след като математикът Леонард Ойлер го използва през 1737 г.

Как да го отбележите?

Един интересен начин да се отбележи Денят на Пи е чрез пресъздаване на „Иглата на Бюфон“ – вероятностен експеримент, използван за оценка на стойността на Пи. Методът е разработен през 18 век от френския натуралист и математик Жорж-Луи Льоклер, граф дьо Бюфон.

Експериментът включва хвърляне на клечки за зъби или игли върху покрита с хартия повърхност. Като наблюдават колко често иглата пресича линиите и изчисляват резултатите, участниците могат да преценят стойността на числото Пи.

Колкото повече пъти се повтаря експериментът, толкова по-близо е оценката до истинската стойност на Пи. Тази техника работи върху всяка чертана повърхност, стига разстоянието между линиите да е по-голямо от дължината на хвърляния обект.

