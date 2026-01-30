Представяна като интелектуалната наследница на Алберт Айнщайн, Сабрина Гонзалес Пастерски доказва, че уравнението „жени и наука“ е напълно възможно. 34-годишната Сабрина, която вече е изявен физик, е на път да стане част от учебниците и да остави исторически отпечатък.

Алберт Айнщайн – бащата на теорията на относителността, преобрази тотално възприятието ни за гравитацията, пространството и времето. А сега щафетата е предадена и тази, която върви по стъпките на човек с коефициент на интелигентност 160, е жена.

И вероятно в учебниците до комичния портрет на физика с изплезен език и разрошена коса скоро ще застане и образът на млада жена с проницателен поглед.

Малък гений

Тя вече е направила значими открития в област, в която жените са слабо представени.

Едва на 12 години — възраст, в която повечето деца си играят с конструктори, тя започва да изгражда самолет. И то не картонен модел. Запалена по аеронавтиката, построява истинска машина, „подарък за своя баща“ и го изпробва две години по-късно над езерото Мичиган – получайвайки сертификат за летателна годност. Това подсказва за многото гениални постижения, които предстоят. И е само „загрявка“ за момичето с кубински и полски корени, родено в Чикаго, чиято съдба явно е да революционизира науката.

Снимка: instagram/sabrina.pasterski

Жената, която пренаписва историята на науката

Способностите ѝ отварят много врати – тя е приета в Масачузетския технологичен институт, когато е едва на 17 години. Пропдължава образованието си в Харвард, където успешно защитава докторската си дисертация. Когато изтъкнатият астрофизик Стивън Хокинг цитира нейната работа за „ефекта на ротационната памет“, това е върховно признание.

Докато жените се борят да намерят своето място в област, доминирана от мъже, Сабрина променя правилата на играта. Дори получава предложение от 1,1 милиона долара да се присъедини към Университета Браун. Скромна и твърдо отдадена на убежденията си, тя отказва офертата и се присъединява към Института „Периметър“ за теоретична физика, където работи и в момента.

Снимка: instagram/sabrina.pasterski

Вдъхновяващ пример за жените по света

Сабрина не просто мечтае, тя гледа към звездите - буквално. Настоящата ѝ работа включва кодиране на Вселената в холографска форма с цел по-добро разбиране и осветляване на определени мистерии. Вероятно за повечето от нас подобни термини звучат като пълна абстракция.

Затова, с прости думи казано: тази млада жена се опитва да достигне там, където Айнщайн не е успял, и да намери отговори на въпроси, които водещите учени по онова време дори все още не са си задавали.

Сабрина е постигнала и още нещо безпрецедентно - възстановила е репутацията на жените в науката и им е дала глас. Нещо, което никак не е лесно. За сравнение - от 956 носители на Нобелова награда само 60 са жени, или едва 6%, пише The Body Optimist.

Във видеото - още една история за силата женския дух: Сунита Уилямс, една най-успешните и смели астронавтки:



