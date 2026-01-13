Часовниците на Марс тиктакат по-бързо, отколкото на Земята, отчасти защото червената планета е подложен на по-малко гравитационно привличане от Слънцето. Вече учените са изчислили колко по-бързо.

Тук, на Земята, често приемаме за даденост факта, че часовниците на всички ни показват едно и също време или поне на хората в една и съща часова зона. И когато се замислите, е някак невероятно, че целият свят може да синхронизира часовниците си по този начин. Но е много по-сложно да се синхронизира часовник тук, на Земята, с, да речем, часовник на Марс.

Айнщайн ни показа, че часовниците не тиктакат с еднаква честота в цялата вселена. Часовниците ще работят малко по-бързо или по-бавно в зависимост от силата на гравитацията в средата им, което затруднява синхронизирането на часовниците ни тук, на Земята, още повече в в огромната слънчева система.

Това е така, защото времето тече много по-различно, в зависимост от това къде се намирате във Вселената и в зависимост от гравитационното поле, в което се намирате. За наш късмет, физиците от Националния институт за стандарти и технологии в САЩ са направили изчисленията, така че ние не е нужно да ги правим, и са разбрали колко по-бързо тиктака часовникът на червената планета.

Снимка: iStock

Средно часовниците на Марс ще отмерват времето с 477 микросекунди (милионни от секундата) по-бързо, отколкото на Земята, на ден. Ексцентричната орбита на Марс и гравитацията от неговите небесни съседи обаче могат да увеличат или намалят това време с до 226 микросекунди на ден в течение на марсианската година.

Това откритие е стъпка към множество бъдещи космически мисии. Докато НАСА планира мисии за изследване на Марс, разбирането на времето на нашата планета ще помогне за синхронизирането на навигацията и комуникацията в цялата ни слънчева система.

„Това е най-близкото, до което сме стигали, за осъществяването на научнофантастичната визия за разширяване в цялата слънчева система“, каза физикът от NIST Биджунат Патла.

Снимка: iStock

Земята е по-голяма от Марс, така че часовниците, намиращи се по-дълбоко в земната гравитация, ще тиктакат малко по-бавно от такива в по-голяма близост до Марс. Междувременно всеки спътник, който се движи около планетата, изпитва специална теория на относителността: самото движение разтяга секундата.

