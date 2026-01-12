За момент птиците спират да пеят песента си, кучетата започват да скимтят странно, а ярката следобедна светлина започва... да се скрива. Сенките се изострят, след което се изкривяват. Уличните лампи трептят посред бял ден. За няколко минути светът изглежда като сцена от филм... Всичко това ни подсказва за предстоящото пълно слънчево затъмнение. Ето кога и къде можете да го наблюдавате.

Астрономите официално потвърдиха датата на това, което вече наричат ​​най-дългото слънчево затъмнение на века - рядко събитие, при което денят ще се превърне в нощ! Цели региони се готвят за прекъсване на електрозахранването по обяд, което няма нищо общо с електропреносната мрежа, а е свързано изцяло с Луната. И обратното броене започва!

На 22 юли 2028 г., по средата на обикновен делничен ден, слънцето ще изчезне за до 6 минути и 23 секунди по тясна траектория, което ще даде на Земята най-дългото пълно слънчево затъмнение за 21-ви век. Специалистите са предвидили тази дата от години, но сега са определили официалното време, траекторията и зоните на видимост с много по-голяма точност.

Пътят на пълното слънчево затъмнение ще премине през части от Австралия, Тихия океан и Нова Зеландия, като частични фази ще бъдат видими в много по-широка област от Южното полукълбо. За милиони хора обедната почивка в този ден ще изглежда като полунощ. Лунната сянка ще се носи през океаните и градовете с над 2000 км/ч, превръщайки плажове, ферми, магистрали и покриви на сгради в най-предпочитаните места за наблюдаване на астрономическото явление.

Снимка: Reuters

Това, което прави това затъмнение различно, не е само продължителността му на теория. Това е начинът, по който то ще обхване толкова разнообразни пейзажи в широка сянка: сърфисти на затъмнен плаж, фермери, наблюдаващи как светлината се оттича от нивите им, офис служители, струпващи се на балкони, пилоти, управляващи през сумрачното небе.

Снимка: bTV

Часът, в който земята ще потъне в мрак

Близо до централната част на Тихия океан това ще се случи около 02:09 ч. и макар че няма да бъде видимо у нас, това означава с 2 часа назад от българското време. Местното време варира: например, периодът на пълна мъгла в Сидни ще падне в ранния следобед.

