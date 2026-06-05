Любовта им продължава да вдъхновява, а времето сякаш само затвърждава връзката помежду им. Преди ден актрисата Луиза Григорова и режисьорът Мартин Макариев отбелязаха девет години от сватбата си, като споделиха специални моменти в социалните мрежи.

По повода Луиза публикува поредица от селфита - романтични кадри, на които тя и половинката ѝ позират заедно. Посланието е краткото, но изпълнено с чувство: „Девет години семейство Макариеви“. Публикацията бързо събра хиляди харесвания и десетки поздравления от приятели, колеги и почитатели на звездната двойка.

Кадрите отново показаха онова, което феновете отдавна забелязват - въпреки годините, професионалните ангажименти и ежедневните предизвикателства, между двамата продължава да съществува същата близост и привързаност, които ги събраха преди повече от десетилетие. А ако се съди по усмивките и погледите им, любовта им днес изглежда още по-зряла и по-силна.

Луиза и Мартин сключиха брак през юни 2017 година на морския бряг в Лозенец, в присъствието на най-близките си хора. Оттогава насам те неведнъж са показвали, че умеят успешно да съчетават семейния живот с професионалните си успехи, като същевременно запазват хармонията помежду си.

А появата на сина им Бран направи семейството им още по-сплотено. От публикациите им неизменно личи, че най-ценни за тях остават простите мигове заедно – разходките, пътешествията и малките моменти.

Повече от година Луиза е едно от главните действащи лица в постановката „И верният отговор е…“, която се играе на сцената на Thеatro отсам канала. Партньори на актрисата са Христо Пъдев и Боряна Братоева. Неотдавна тримата фостуваха в студиото на „Тази събота“ и споделиха, че между тях има силна връзка – при това не само на сцената, но и извън нея. „Ние си се чувстваме като семейство“, откровено казаха те.

Още едно доказателство за близките им отношения е пожеланието, което Лузи отправи към Боряна послучай рождения ѝ ден преди три дни.

Надписът към кадъра, на който двете актриси позират заедно с колегата си Христо, гласеше: „Тази фурия, тази дива, тази талантлива и красива жена Боряна Братоева е родена днес, а ние - сем. Йорданови (Луиза и Христо) я обичаме много и ѝ желаем здраве и щастие безчет, препълнените салони, море от любов.“

Снимка: instagram/luiza_grigorova_makariev

Какво още споделиха Луиза, Боряна и Христо пред камерите на bTV - гледайте във видеото:

