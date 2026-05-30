Трима популярни актьори, добре познати от театралната сцена и телевизионния екран, се готвят за мащабно лятно турне из страната с хитовата криминално-битова семейна комедия „И верният отговор е...“. В студиото на „Тази събота“ гостуваха Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева, заедно с още част от екипа на постановката, която събира пълни зали и силни емоции.

Още в началото на разговора стана ясно, че между тях има силна връзка не само на сцената, но и извън нея. Атмосферата в студиото беше приповдигната и изпълнена с шеги, а актьорите не скриха, че именно това приятелство е в основата на успеха им.

„Ние си се чувстваме като семейство.“

Това лято трупата ще обиколи десетки градове в България – от София и Пловдив до Созопол, Бургас и Велико Търново. Турнето стартира символично на 2 юни, рожденият ден на Братоева, а официално започва 1 юли в Пловдив.

Пътуванията из страната обаче са част от ежедневието на актьорите вече повече от година. Те не крият, че животът „на колела“ е уморителен, но и зареждащ.

„Всеки един изминат сантиметър по българските пътища е изшофиран от мен“, шегува се Пъдев.

„Страшно удоволствие е да пътуваш с тези две прекрасни момичета“, допълни той.

Въпреки динамичния график, доброто настроение в екипа остава неизменно. Актьорите разказаха с усмивка за дългите пътувания, споровете за климатик в колата и малките ритуали по пътя, които вече са се превърнали в традиция.

Освен като актьори, част от тях вече влизат и в нови професионални роли. Григорова сподели повече за предизвикателствата зад кулисите като продуцент на спектакъла – роля, която се оказва далеч по-сложна, отколкото е очаквала.

По думите ѝ, продуцентската работа изисква постоянна организация, баланс между хора, бюджети и очаквания, както и стремеж към това всеки детайл да бъде изпипан.

Въпреки трудностите, екипът е категоричен, че работи като добре смазана машина, а ключът към успеха е именно в близките отношения помежду им и общото усещане за доверие.

С усмивка актьорите разказаха и за лични истории от миналото – първите им работи, първите изкарани пари и уроците, които са ги научили да ценят труда. Днес те вече гледат на сцената и турнетата не само като професия, а като начин на живот, в който приятелството и публиката вървят ръка за ръка.

Предстои им напрегнато, но вълнуващо лято – с много километри, много сцени и още повече срещи със зрителите из цяла България.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.