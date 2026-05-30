С наближаването на финала на първия сезон на сериала „Вяра, надежда, любов“ режисьорите на продукцията гостуваха в ефира на bTV в предаването „Тази събота“, където разказаха за предизвикателствата, емоциите и посланията зад един от най-коментираните български сериали напоследък.

Сериалът връща зрителите в бурните 90-те и поставя акцент върху човешките съдби и тежките решения в една преломна епоха за България, но и върху ежедневието на лекарите, изправени пред сложни морални и професионални избори.

Финал, който оставя вратичка за продължение

Още в началото на разговора режисьорите загатват, че финалът няма да бъде напълно затворен. Те подчертават, че това е част от природата на сериалите и желанието да се остави поле за развитие.

„Винаги да има някаква кукичка, с която може да има вентуално продължение“, казва Виктор Чучков.

В същото време екипът признава, че последните епизоди са изпълнени с емоции и развръзки по множество сюжетни линии:

„Да има към финала да се сгъстяват нещата, да има развръзки по многото линии, които са разказани“, споделя Станислав Тодоров – Роги.

И допълват, че целта е зрителят да остане ангажиран и след последния епизод:

„Публиката да остане малко гладна“, продължи той.

Снимки в болнична среда и трудни сценични решения

Режисьорите разказват, че голяма част от медицинските сцени са заснети в реална болнична среда – етаж от „Майчин дом“, запазен в стила на 90-те години. Това значително е улеснило продукцията, тъй като е спестило нуждата от изграждане на сложни декори.

Въпреки това процесът не е бил лесен, особено при пресъздаването на раждания, операции и спешни ситуации, където консултанти са играли ключова роля.

Жигули, каскади и скъпи решения

Сред любопитните предизвикателства е било и намирането на автомобили от епохата, а наемането им също не излиза евтино.

Екипът признава, че това невинаги е било евтино или лесно, особено при сцени с движение и каскади.

Любими сцени и най-трудни моменти

Режисьорите споделят, че за всеки от тях най-големите предизвикателства са били различни – от медицински сцени до екшън моменти като катастрофи, отвличания и драматични обрати.

Една от най-сложните сцени е била заснета в тежки метеорологични условия и с участието на каскадьори и възрастни актьори.

Работа с актьорите и силата на младия състав

Екипът подчертава, че кастингът е бил внимателно подбран и нито един актьор не е избран случайно. Особено впечатление правят младите лица в продукцията.

„Няма никой случаен актьор избран в този сериал и по принцип“, коментира Чучков.

Режисьорите споделят, че младите актьори са били изключително ангажирани и емоционално въвлечени в ролите си:

„Младите бяха вътре, кипяха.“

В края на разговора естествено идва и темата за продължение на историята. Режисьорите не крият желанието си проектът да продължи, ако има интерес от зрителите и подкрепа от телевизията.

И добавят с усмивка, че историята има още какво да разкаже – включително и в нови времеви периоди и сюжетни линии.

