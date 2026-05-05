Гергьовден, денят, който обединява християнската почит към свети Георги Победоносец с народните традиции за здраве и плодородие е един от най-почитаните празници у нас. В страната ни той е официален национален празник и почивен ден.

Традиционно, много българи, избират да прекарат празника в съседна Гърция – „подикнати“ от хубавото време и поредицата почивни дни.

В гръцката традиция Гергьовден е известен като „Агиос Георгиос“ (Άγιος Γεώργιος) и е един от важните християнски празници. Чества се на 23 април, тъй като гръцката православна църква използва Юлианския календар за неподвижните празници. И все пак, ако датата попадне във Великденската седмица, празникът може да бъде преместен.

В деня, посветен на св. Георги, хората посещават църква, в която се отслужва празнична литургия в почит на светеца като закрилник.

В Гърция именните дни често са по-важни от рождените. Затова приятели и роднини задължително посещават имениците - Георгиос и Георгия, чиито домове са широко отворени за гости.

Традиции и обичаи

България:

Агнешко месо на трапезата – основен символ на празника, тъй като Св. Георги е свързан със скотовъдството и плодородието

– основен символ на празника, тъй като Св. Георги е свързан със скотовъдството и плодородието Курбан за здраве

Гергьовски люлки (в някои райони) и събори

Гърция:

Църковната служба е центърът на празника

е центърът на празника Местни събори

Танци и музика, но с по-религиозна насоченост

Снимка: Аз, репортерът

Гергьовденска трапеза

В България най-типичното ястие за Гергьовден е печеното агне - приготвя се цяло или части от него. Обикновено се пълни се с ориз, дреболии, лук и подправки и се пече на бавен огън. Допълнително на трапезата се слагат и пролетни салати, домашен хляб, баници и сладки.

В Гърция на този ден също се консумира основно агнешко, а в някои райони и козе месо.

Ето една примерна рецепта за агнешко по гръцки, приготвено за празника на св. Георги.

Основни продукти:

агнешко месо (бут или плешка)

зехтин

лимонов сок

чесън

риган (много типичен за гръцката кухня)

сол и черен пипер

картофи (често се пекат заедно с месото)

Приготвяне:

Мариноване - смесва се зехтин, лимонов сок, счукан чесън, риган, сол и пипер. Месото се намазва обилно и се оставя да престои няколко часа (понякога цяла нощ).

- смесва се зехтин, лимонов сок, счукан чесън, риган, сол и пипер. Месото се намазва обилно и се оставя да престои няколко часа (понякога цяла нощ). Подготовка за печене - агнешкото се слага в тава, добавят се картофи, нарязани на едри парчета. Отгоре се полива с още малко зехтин и лимон.

- агнешкото се слага в тава, добавят се картофи, нарязани на едри парчета. Отгоре се полива с още малко зехтин и лимон. Бавно печене - пече се на ниска до средна температура (около 160–180°C) за около 2-4 часа. По време на печенето, периодично се полива със соса от тавата.

- пече се на ниска до средна температура (около 160–180°C) за около 2-4 часа. По време на печенето, периодично се полива със соса от тавата. Финален резултат - месото става много крехко и се отделя лесно от костта, картофите поемат вкуса на лимон и зехтин. Така се получава се характерен „средиземноморски“ аромат.

Снимка: iStock

Какво е типично гръцкото в тази рецепта