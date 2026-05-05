Гергьовден, денят, който обединява християнската почит към свети Георги Победоносец с народните традиции за здраве и плодородие е един от най-почитаните празници у нас. В страната ни той е официален национален празник и почивен ден.
Традиционно, много българи, избират да прекарат празника в съседна Гърция – „подикнати“ от хубавото време и поредицата почивни дни.
В гръцката традиция Гергьовден е известен като „Агиос Георгиос“ (Άγιος Γεώργιος) и е един от важните християнски празници. Чества се на 23 април, тъй като гръцката православна църква използва Юлианския календар за неподвижните празници. И все пак, ако датата попадне във Великденската седмица, празникът може да бъде преместен.
В деня, посветен на св. Георги, хората посещават църква, в която се отслужва празнична литургия в почит на светеца като закрилник.
В Гърция именните дни често са по-важни от рождените. Затова приятели и роднини задължително посещават имениците - Георгиос и Георгия, чиито домове са широко отворени за гости.
Традиции и обичаи
България:
- Агнешко месо на трапезата – основен символ на празника, тъй като Св. Георги е свързан със скотовъдството и плодородието
- Курбан за здраве
- Гергьовски люлки (в някои райони) и събори
Гърция:
- Църковната служба е центърът на празника
- Местни събори
- Танци и музика, но с по-религиозна насоченост
Гергьовденска трапеза
В България най-типичното ястие за Гергьовден е печеното агне - приготвя се цяло или части от него. Обикновено се пълни се с ориз, дреболии, лук и подправки и се пече на бавен огън. Допълнително на трапезата се слагат и пролетни салати, домашен хляб, баници и сладки.
В Гърция на този ден също се консумира основно агнешко, а в някои райони и козе месо.
Ето една примерна рецепта за агнешко по гръцки, приготвено за празника на св. Георги.
Основни продукти:
- агнешко месо (бут или плешка)
- зехтин
- лимонов сок
- чесън
- риган (много типичен за гръцката кухня)
- сол и черен пипер
- картофи (често се пекат заедно с месото)
Приготвяне:
- Мариноване - смесва се зехтин, лимонов сок, счукан чесън, риган, сол и пипер. Месото се намазва обилно и се оставя да престои няколко часа (понякога цяла нощ).
- Подготовка за печене - агнешкото се слага в тава, добавят се картофи, нарязани на едри парчета. Отгоре се полива с още малко зехтин и лимон.
- Бавно печене - пече се на ниска до средна температура (около 160–180°C) за около 2-4 часа. По време на печенето, периодично се полива със соса от тавата.
- Финален резултат - месото става много крехко и се отделя лесно от костта, картофите поемат вкуса на лимон и зехтин. Така се получава се характерен „средиземноморски“ аромат.
Какво е типично гръцкото в тази рецепта
- много зехтин вместо масло
- лимон вместо по-тежки сосове
- билки като риган и мащерка
- просто, бавно печене без сложни пълнежи