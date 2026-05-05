Една от тайните съставки на всяко вкусно ястие е търпението. Отделете няколко часа за приготвянето на агнешкото месо (заден бут), защото когато то е бавно печено, е много по-крехко и вкусно. Нужна ви е само кратка предварителна подготовка за мариноването. След това може да пуснете фурната рано сутринта и да сте сигурни, че ще имате вкусен празничен обяд.
Към агнешкото се добавя гарнитура, която е лесна и продуктът го има във всяка кухня - кускус. Да, той не е само за закуска! Приготвен по този начин, кускусът е чудесно допълнение към месото. Изберете такъв на ситни топченца или пък малки звездички. Нужно е само да го сварите с малко куркума, за да получи прекрасен жълт цвят, и да овкусите с малко заквасена сметана и основни подправки - сол, черен пипер.
За баланс на вкусовете пригответе песто от мента. То ще освежи плътността на месото. Приготвя се по следния начин:
4-5 листа прясна мента
405 листа пресен босилек
2 скилидки чесън
4-5 ядки орех
зехтин
сол
Всичко това се счуква в хаванче, докато стане на паста, или се блендира до хомогенност. Пестото е само акцент, но по желание може да удвоите количеството на продуктите, за да се получи повече.
Всички останали сезонни зелении може да прибавите към салатата - чесън, спанак, левурда, марули, лапад и т.н.
Съставки
- 2,5 кг агнешко месо
- 1 купичка кускус
- 1 ч.л. куркума
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 ч.л. сол
- 1 ч.л. суха мащерка
- 3 с.л. зехтин
- 1 ч.л. джинджифил
- 1 стрък розмарин
Начин на приготвяне
- 1. Зехтинът и подправките се смесват в купа. Застила се тава с хартия за печене. В нея се поставя месото и се намазва от всички страни с подправките. След това хартията се увива около него стегнато. Завива се и в пласт алуминиево фолио. Оставете така да поеме ароматите и вкусовете около 30 минути.
- 2. Сложете завитото агнешко във фурна на 140 градуса за 5 часа. Няма нужда да го обръщате или да отвивате хартията. След като го извадите, оставете да изстине, без да развивате. Така вкусът му става още по-интензивен.
- 3. През това време сварете кускуса. Докато се вари, добавете куркумата и разбъркайте. Така ще се оцвети равномерно. Подправете с малко сол. Когато изстине, добавете заквасената сметана и разбъркайте.
- 4. Готовото агнешко месо накъсайте на парчета. Във всяка чиния добавете от кускуса и пестото.