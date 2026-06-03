Американският аренби певец и двукратен носител на награда „Грами“ Пийбо Брайсън почина на 75-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес, като се позова на неговото семейство.

Брайсън е издъхнал във вторник вечерта, няколко дни след като е получил инсулт. Семейството му посочи в изявление, че музикантът е бил обичан от милиони почитатели по света и че творческото му наследство ще продължи да живее чрез музиката му.

Роден и израснал в Южна Каролина, певецът и автор на песни започва кариерата си с групата Moses Dillard and the Tex-Town Display през 70-те години на миналия век.

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Малко след това лейбълът Bang Records от Атланта подписва с него договор като солов изпълнител. Скоро Брайсън се превръща в един от най-търсените дуетни партньори в музиката, който освен с Реджина Бел и Селин Дион си сътрудничи още и с други известни изпълнители, включително Роберта Флак и Натали Коул.

Певецът бе най-известен с изпълненията си на песните Beauty and the Beast със Селин Дион и A Whole New World с Реджина Бел от анимационните филми на „Дисни“.

Снимка: Getty Images

Сред най-популярните му хитове са още Feel the Fire, I'm So Into You, If Ever You're in My Arms Again и Can You Stop the Rain, припомня Асошиейтед прес.

Почивай в мир, Пийбо Брайсън!