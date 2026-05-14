Холивудската актриса Шарън Стоун съобщи тъжната новина за смъртта на своя по-голям брат Майкъл „Майк“ Стоун. Той е починал на 74-годишна възраст след продължително боледуване.

Новината беше споделена от самата актриса в социалните платформи. В емоционалното си послание Стоун написа, че семейството „му желае да намери мир“, като подписа публикацията и с имената на своите синове - Роан, Лейрд и Куин. Майкъл Стоун също е имал кариера в киното и телевизията. Той участва във филми като The Quick and the Dead, където играе редом до сестра си, както и в продукции като Eraser, Malevolence и сериали като CSI: Miami и The Bold and the Beautiful. Последната му екранна поява е във филма Destinos Opostos от 2022 година.

Смъртта на Майкъл е поредната тежка загуба за семейството на Шарън Стоун през последните години. През 2023 г. почина по-малкият ѝ брат - Патрик Стоун от сърдечен удар. Преди това семейството преживя и трагедията със смъртта на неговия малък син. Шарън Стоун и брат ѝ са поддържали близки отношения през годините и често са били виждани заедно на публични събития и филмови премиери.

Припомняме, че преди известно време актрисата преживява тежък мозъчен инсулт, който застрашава живота ѝ и я принуждава да се оттегли за известно време от киното. Въпреки дългото възстановяване, Шарън Стоун постепенно се връща към публичния живот и продължава да работи в киното и телевизията. Днес тя остава една от най-разпознаваемите фигури в Холивуд. Освен че продължава да се снима, тя се занимава и с изобразително изкуство и често говори публично за приемането на възрастта и естественото остаряване.