Някои телевизионни дуети просто имат правилния тайминг - Боряна Братоева и Владимир Зомбори определено са сред тях.

Тази есен актьорският тандем отново ще улови пулса на „Гласът на България“. След успешния си първи сезон като водещи Боряна Братоева и Владимир Зомбори се завръщат, готови да поведат зрителите през най-вълнуващите моменти на шоуто.

С много хумор, бързи реплики и онази естествена химия, която не може да се режисира, Боряна и Владо отново ще бъдат в центъра на всичко, което се случва на сцената и зад кулисите — от големите емоции до най-неочакваните моменти.

Тя — лъчезарна и остроумна, той — харизматичен и директен. Заедно са комбинация, която прави атмосферата в „Гласът на България“ още по-жива, близка и истинска.

„Връщаме се с огромно желание и още повече енергия. Този сезон ще бъде много емоционален, много музикален и… доста непредвидим“, споделят Боряна Братоева и Владимир Зомбори.

Новият сезон на „Гласът на България“ обещава впечатляващи таланти, силни истории и моменти, които ще се помнят дълго след последния аплауз. Не пропускайте „Гласът на България“ — тази есен по bTV!