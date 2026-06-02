Азис сподели емоционално послание, посветено на легендарната актриса Мерилин Монро. Поводът е 100-годишнината от рождението на световната икона, която и днес продължава да бъде символ на красота, шик и попкултура.

В публикация в Инстаграм поп-фолк изпълнителят разсъждава върху живота на Монро, определяйки я като една от първите личности, превърнали се в глобален феномен благодарение на своята визия, харизма и способност да привличат общественото внимание. Той припомня, че актрисата е оставила трайна следа не само в киното, но и в модата и култура. Най-емоционалната част от разказа му обаче е свързана с посещението на му на гроба на Мерилин. Азис разкрива, че е посетил гроба на Монро в мемориалния парк „Уестууд Вилидж“ в Лос Анджелис, където е оставил цветя в знак на уважение към актрисата.

"Мислено си поговорих с нея", пише Азис, като ѝ е благодарил за всичко, което е оставила след себе си. Певецът признава, че винаги е изпитвал възхищение към Монро и я определя като жена, вдъхновила поколения със своята визия и присъствие.

"Норма Джийн,известна по целия свят като Мерилин Монро.Първо образа на чалга културата по света.Красива, изрусена до бяло,силно гримирана, гола и мечтаеща за световна слава.Най-първата корица на списание “ Playboy” (Може би неслучайно точно до нея е и криптата на Хю Хефнър).Готова на всичко, за да бъде говорено за нея. Пластична операция, една от първите в Холивуд за намаляване на носа. Извършена незаконно и при ужасяващи условия.

Връзки със спортисти,продуценти, президенти.

Побоища,скандали, субстанции и папараци. Съмнителни актьорски данни, но на кой му пука?! Всеки режисьор по онова време е искал Мерилин във филмите си.Не е ли странно?!Познато ли ви е? В повечето си филми тя играе най- често себе си. Красива с убийствена походка. Тя завладя целия свят и накара всички момичета на планетата да искат да приличат на нея. Всички мъже по света оставаха със отворена уста при всяка нейна поява.Обожавам я!"

„Благодарих ѝ за музата, очната линия и яркочервените устни“, споделя още Азис, подчертавайки колко силно влияние е оказала холивудската легенда върху световната култура.

В края на публикацията певецът отправя лично послание към Мерилин Монро, заявявайки, че тя завинаги ще остане в сърцето му. С думите си Азис показва не само уважение към една от най-известните жени в историята, но и признателност към наследството, което тя оставя на поколения артисти по света.