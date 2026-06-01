Въпреки дъждовете и бурите, лятото е зад ъгъла и вече мирише на море, краставици и пъпеши. Ако трябва да опишем юни с 10 думи, това са: деца, балони, сирени, Христо Ботев, ваканция, лято, еньовче, Петровден, жега.
Вижте кои са всички имена, които празнуват този месец:
Имените дни през 2026 г.
5 юни
Доротей, Доротея
7 юни
Валери, Валерия
13 юни
Асен, Аспарух
20 юни
Бисер, Бисера
24 юни – Рождество на Йоан Кръстител (Еньовден)
Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Янко, Янка, Янчо, Енчо, Еньо, Янаки, Яни, Янислав, Яна, Янина, Яница
27 юни - празника Вси Светии
Панайот, Пантелей, Панчо
29 юни – Свети апостоли Петър и Павел (Петровден)
Камен, Камена, Кремена, Павел, Павлин, Павлина, Петрана, Петър, Преслава, Пейо