Въпреки дъждовете и бурите, лятото е зад ъгъла и вече мирише на море, краставици и пъпеши. Ако трябва да опишем юни с 10 думи, това са: деца, балони, сирени, Христо Ботев, ваканция, лято, еньовче, Петровден, жега.

Вижте кои са всички имена, които празнуват този месец:

Имените дни през 2026 г.

5 юни

Доротей, Доротея

7 юни

Валери, Валерия

13 юни

Асен, Аспарух

20 юни

Бисер, Бисера

24 юни – Рождество на Йоан Кръстител (Еньовден)

Биляна, Ивет, Ивета, Денислав, Деница, Деян, Деяна, Янко, Янка, Янчо, Енчо, Еньо, Янаки, Яни, Янислав, Яна, Янина, Яница

27 юни - празника Вси Светии

Панайот, Пантелей, Панчо

29 юни – Свети апостоли Петър и Павел (Петровден)

Камен, Камена, Кремена, Павел, Павлин, Павлина, Петрана, Петър, Преслава, Пейо