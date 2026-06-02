На тази дата честваме паметта на свети мъченик Лукилиан и на другите с него, както и на преподобния Атанасий Чудотворец.

Христос е казал: "Невъзможното за човеците е възможно за Бог". Наистина, кой би очаквал човек, прекарал почти целия си живот в езичество, на което е бил и свещеник, да стане християнин? И все пак! Това се случило със стария езически свещеник Лукилиан, който живял по времето на император Аврелиан.

Когато Лукилиан за първи път чул християнска проповед в родния си град Никомидия (днес Измит, Турция), божествената благодат произвела дълбока промяна в него. Неговите езически вярвания, от десетилетия вкоренени в душата му, се сринали като хартиени кули. Старческите му очи се отворили и с младежка сила той обявил вярата си в Христос. Дори се опитал с проповедта си да доведе други души при Него.

Но по това време започнало поредното гонение на християните и Лукилиан бил заловен и затворен, за да бъде съден за непочитане на държавните езически божества. В затвора Лукилиан намерил четирима млади християни - Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий, които скоро били осъдени на смърт и обезглавени. А свети Лукилиан бил осъден на кръстна смърт. Не по-лека била участта на младата християнка Павла, която погребала тялото на свети Лукилиан, но след това и тя била заловена, измъчвана жестоко и накрая обезглавена. Всички те пострадали през 270 г.

Свети Атанасий бил родом от област Памфилия, Югозападна Мала Азия, и живял през IX-X век. Когато станал пълнолетен, той почувствал нужда да се научи на духовен живот. Отишъл в един манастир в онези места. След години на подготовка бил ръкоположен за свещеник и служел в храма, а също умело преписвал свещени текстове от Библията и от отците на Църквата. Бог му дал и благодатни сили да лекува болести на тялото и на духа. Неговите молитви давали здраве на мнозина, затова хора от разни места идвали при него, за да се помоли и да ги изцери. Упокоил се в мир в дълбока старост.