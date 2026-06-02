Вкусът е култура. Памет. Начин да разкажем кои сме били и кои сме днес. Вкусът като култура е тема от специалната инициатива на bTV "Седмица на бъдещето".

„Ловчански вкус от старото огнище“, проект на Ловешкото сдружение „Ключ“, цели да разкаже стари рецепти от града, предадени по нов начин към младото поколение. Проектът събира, съхранява и оживява автентични рецепти от Ловешкия край – някои от края на XIX век, други от XX век, трети – пазени само в семейни тетрадки и спомени.

Кулинарната памет на Ловеч – от архивите към живия огън

Проектът се осъществява в партньорство с Регионален исторически музей – Ловеч, Община Ловеч, Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ и сдружение „Екомисия 21 век“. Първата стъпка е мащабно етнографско проучване – подбор на рецепти от музейните архиви, включително от изданието „Ловешка кухня“, където са събрани ястия от различни епохи.

„Идеята е да покажем, че в края на XIX век ловешката кухня е била много богата и са се използвали интересни продукти, които дори и днес смятаме, че са по-недостъпни и по-скъпи. Например използвали са се октоподи и франзели, което много ни изненада. Тези рецепти са запазени в архивите на музея и са достигнали до нас“, разказва ръководителят на проекта Илиана Николова.

Екипът търси и рецепти от гражданите – тетрадки, спомени, семейни тайни. Защото вкусът не е просто технология, а история, предавана от ръка на ръка.

От старото огнище до екрана: десет епизода, десет истории

След подбора на рецептите следва тяхното оживяване пред камера. Десетте финални ястия се приготвят от кулинарния блогър Илиана Николова („Щъркелово гнездо“), а всяко видео е заснето на специално подбрана локация, свързана с духа на стария Ловеч.

Първият епизод вече е факт – заснет в двора на храм „Успение Богородично“. Там Димитрина Дренска, председател на сдружение „Ключ“ и диригент на Катедралния хор „Достойно есть“, заедно с хористката Поля Маринова, разказват за постните традиции, докато Илиана приготвя пълнени чушки с боб и ориз и разядка от тиквички.

През септември проектът ще завърши с голямо събитие – прожекция на всички епизоди, концерт на участващите състави и кулинарна изложба. Гражданите ще бъдат поканени да донесат свои рецепти, за да се превърне залата в жива книга на ловешкия вкус.

Храната като разказвач на истории

Проектът „Ловчански вкус от старото огнище“ показва нещо важно: храната е не просто необходимост, а културен код. Тя пази спомени, мигове, семейни ритуали. В стария Ловеч трапезата е била център на социалния живот – място, където се събират поколения, където се предават ценности, където се раждат истории. Защото всяка рецепта е нишка от голямото платно на ловешката култура. Вкусът е култура.

Защо вкусът е култура

Отговорът е лесен и също толкова стойностен и ... вкусе. Храната пази паметта на един народ. Всяко ястие е архив, защото в него живеят сезоните, местните продукти, празниците, бедността или изобилието, уменията на жените в кухнята, ритуалите около трапезата. Когато готвим рецепта от XIX век, ние всъщност възкресяваме света на хората, които са я създали. Защото вкусът е език, който се предава без думи