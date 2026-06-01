"Седмицата на бъдещето" e инициатива широк поглед към бъдещето – такова, в което качеството на живот се създава чрез информирани решения, активни хора и споделена отговорност. С вдъхновяващи истории, добри примери и практически идеи всяка от темите в „Седмица на бъдещето“ ще насочва вниманието към малките действия, които променят средата и начина ни на живот към по-добро.

Педагогът и Монтесори специалист Соня Стефанова споделя пред Ladyzone.bg как природата може да бъде истински учител за деца и родители, стига само да подходим към нея с уважение и внимание. Соня Стефанова създава сензорни игри за деца от еко материали. Учи ги на грижа към природата и нарича този процес „сбъдване“. Тя е педагог и Монтесори специалист със сертификации по социално-емоционално учене, мултисензорния подход „Шулверк“ за музика, движение, говор и инструменти, както и сертификат за провеждане на сензорни събития по метода SensTPlay.

Любов към природата чрез личен пример

„Ние всички сме едно и децата трябва да знаят това. Едно с природата. Едно с всичко, което ни заобикаля. В Монтесори ги учим именно на това – да изследват света около себе си и да го уважават, а аз като майка на две деца – Филип на 3 и Лора на 6 години, се опитвам да направя същото и у дома.“

Преподавателката е убедена, че всичко тръгва от личния пример и че родителите са отговорни за отношението на детето към природата и за това дали то ще изгради силна връзка с нея. „Лоши деца няма. Родителят е отговорен. Ако една майка знае, че мястото на боклука е в кошчето, то и детето ще знае това“, категорична е Соня Стефанова.

Дигиталният свят срещу природата

„В свят, в който децата прекарват все повече време пред екраните, природата остава едно от най-ценните места за опознаване. Място, на което те могат да учат по различен и вълнуващ начин – не само за цветовете, растенията и животните, а и за отговорността, търпението, смирението, реда и уважението към света около нас“, споделя Соня Стефанова. Тя разказва, че винаги когато времето позволява, тя и нейните ученици излизат навън и провеждат част от заниманията си сред природата.

„Чрез засаждане на растения, поливане и цялостна грижа децата от малки се учат да уважават онова, което е живо, и да осъзнават, че природата диша и е част от нас“, казва още Стефанова.

„Боклукчийско шишче“ в парка

Освен педагог, Соня Стефанова е майка на две деца и за нея е от изключителна важност те да подхождат с внимание към планетата и към всичко, което ги заобикаля. Да знаят, че добрият пример започва от самите тях. Тя, Филип и Лора имат специална игра, която наричат „боклукчийско шишче“. По време на разходките си в парка децата взимат пръчка и събират с нея отпадъците, оставени от други хора в парковете и зелените пространства.

Така почистват природата от боклуците, които не трябва да бъдат там, а този процес ги учи на уважение, търпение и внимание към околната среда. „Това е нашата игра. Така децата се учат на ред и разбират, че боклукът трябва да бъде изхвърлен там, където му е мястото“, разказва тя.

Подреждането и почистването учат на ред

Според Соня възпитанието в грижа към природата започва с дисциплина и ред. „Подреждането и почистването ги учат на ред, а децата обичат реда. Той ги кара да се чувстват сигурни.“

Тази идея е в основата на Монтесори подхода, който насърчава самостоятелността и отговорността още от ранна възраст. Когато детето се научи да се грижи за собственото си пространство, по-лесно развива отношение и към по-големия свят около себе си, а родителят е там, за да го насочва.

Снимка: Соня Стефанова личен архив

Как едно дърво учи децата на живот

Природата предлага безкрайни възможности за откривателство, изследване и опознаване на себе си и света. Вместо сложни уроци и обяснения, Соня Стефанова често използва прости експерименти, които правят невидимите процеси видими за детските очи. Един от тях показва как растенията „дишат“. В купа с вода у дома тя и децата ѝ поставят листо, което притискат леко с камъче. След няколко часа на слънце по него започват да се появяват малки въздушни балончета.

„Така децата виждат как растението диша и започват да разбират процесите на живота“, обяснява тя. Според Соня дори едно дърво може да бъде учител.

„От дървото децата могат да научат как дишаме, как растем и как функционира животът около нас“, убедена е учителката.

Еко уроци чрез игра

В работата си с деца Соня се стреми максимално да използва естествени материали. Кашони, хартия, дърво, торби и различни природни елементи се превръщат в част от сензорните игри, чрез които децата изследват света. Освен това тя организира различни еко предизвикателства за родителите. Сред тях са съвместно засаждане на растения, грижа за зелени пространства и създаване на компостери за органични отпадъци у дома.

Идеята е екологичното възпитание да се превърне в семейна ценност и стабилна основа, върху която детето да расте и да се развива. „Природата помага на децата да опознаят света и себе си по-добре. Тя има огромно значение за емоционалното и менталното им здраве.“ Сред дърветата, тревата и естествените звуци децата развиват наблюдателност, спокойствие и увереност. Те учат с всички свои сетива, а не само чрез думи и инструкции.

Послание към родителите в Седмицата на бъдещето

Според Соня Стефанова, доброто бъдеще започва с малките ежедневни навици, които изграждаме днес.

„Учете децата от малки на уважение и грижа към природата. Отделяйте пълноценно време на децата си и не пропускайте първите сигнали.“