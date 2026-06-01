Актьорът Киану Рийвс и художничката Александра Грант присъстваха заедно на гала събитието MOCA Gala 2026 в Лос Анджелис през уикенда, където в ексклузивен разговор пред "Пийпъл" двамата разкриха как любовта им се е отразила на тяхното творчество.

„Картините ми стават по-щастливи", призна Грант, чиито творби са излагани в галерии из цялата страна. „Това е неоспоримо. Трябва да го призная."

Киану Рийвс, попитан дали Грант е „лесна за обичане жена", е отговорил от своя страна просто с „Да!"

Двойката е романтично свързана от 2019 г. Двамата са се запознали на професионална основа чрез книгата „Ода на щастието" - написана от Рийвс и илюстрирана от Грант - след което са основали заедно издателство и са оповестили публично връзката си две години по-късно.

На галата - на която са присъствали заедно и през 2024 г. - двамата са подчертали важността на подкрепата за изкуството и институциите, които го популяризират.

„Искаме Музеят за съвременно изкуство (MOCA) да има богато и наистина културно значимо бъдеще", казва Грант, припомняйки, че именно в MOCA е имала първата си самостоятелна изложба през 2007 г.

Само два дни преди галата Грант е представила новата си марка вино LOVE Wine, L.A. на събитие в четвъртък, 28 май, където е разкрила пред PEOPLE как двамата с Рийвс балансират работата и личния живот.

„Ключът е взаимното уважение", казва тя, обяснявайки, че всеки проект има „собствена автономия" и „начало, среда и край".

„Когато съм в режим на художник, аз съм напълно в него - не е игра на роля, но е изпълнение. Рисуването наистина е и форма на изпълнение", добавя Грант.