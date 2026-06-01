На 1 юни светът отбелязва Международния ден на детето – празник, който всяка година предизвиква вълна от емоционални публикации в социалните мрежи. Много известни личности използват повода, за да се върнат назад във времето и да покажат на своите последователи непознати кадри от детските си години.

Черно-бели фотографии, усмивки без грижи, първи училищни дни и семейни спомени изпълват Instagram и Facebook. Освен че споделят любопитни моменти от своето детство, звездите често отправят и вдъхновяващи послания към децата и родителите по целия свят.

DARA и детската мечта - да бъде гимнастичка

„Да си дете е прекрасно, светът е огромен, цветовете са по-ярки, звуците по-силни, а мечтите безброй“, написа преди няколко години DARA по случай цветния празник. Тогава тя сподели няколко снимки със семейството си – майка ѝ Катя Ганева, брат ѝ и сестра ѝ в бебешките си години.

DARA сподели и, че като дете не е мечтала да бъде певица. „Моята първа мечта беше да стана художествена гимнастичка“, признава тя. Но и добавя, че днес, в професията си понякога се чувства „като една, която върти обръч, докато прави циганско колело и очаква да хвръкне засилена топка от някоя страна. Мечтите се сбъдват, макар и не винаги по начина, по който очакваме.“

Папи Ханс – защитено и обичано момче

Неотдавна българският певец Константин Трендафилов, известен с псевдонима Папи Ханс, сподели мил кадът в социалните мрежи – той като малко момченце, което седи в прегръдките на своята майка.

Снимка: facebook.com/PapiHansOfficial

„Странно ми е като гледам тази снимка. Това момченце е защитено, обичано, и има позволение да бъде свободно. Не само от родителите - от себе си“, написа тогава изпълнителят. А поводът бе новият му студиен албум „Слънцето“, който официално се появи на 8 май.

И макар Папи Ханс днес да е зрял човек, изглежда, че все още трудно се вписва в света на „порасналите“ хора. „Той ще се научи да се преструва, че се вписва. Ще му е нужно, защото ще се чувства с по-тънка кожа от останалите деца. После от останалите възрастни“.

Певецът все още се опитва да скрие онова чувствително момче, скрито дълбоко в него, което го е карало да се чувства като „извънземно сред нормалните хора“.

Във видеото - още за успеха на DARA и участието ѝ на "Евровизия":

