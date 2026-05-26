Появата на Лили Иванова на сцената на легендарната парижка зала „Олимпия“ не бе просто концерт. Това бе културно събитие, признание и исторически знак, че талантът няма граници.

На 24 май, една от на-важните дати за българската култура и духовност, легендарната Лили Иванова отново покори сцената на „Олимпия“ - 17 години след първия си самостоятелен концерт там. Фактът, че български изпълнител се завръща в една от най-престижните музикални зали в света, където са пели Един Пиаф, The Beatles и The Rolling Stones, е огромно признание не само за самата певица, но и за българската музика като цяло.

Две български певици – повод за национална гордост

Концертът на Лили Иванова се случи броени дни след историческия успех на DARA на „Евровизия“. Двете изпълнителки не пропуснаха да се подкрепят една друга. "Успех на младата и талантлива певица DARA!“, написа Лили Иванова веднага след като стана ясно, че тя ще представи страната ни на песенния конкурс с песента "Bangaranga". И допълни с милите думи: „Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и… БАНГАРАНГА!"

На свой ред DARA почете голямата Лили Иванова, непосредствено преди представянето ѝ в зала „Олимпия“. Тя изпрати от свое име букет цветя и картичка с послание и благодарности за подкрепата. „Беше много важна за мен“, пише DARA.

Лили Иванова благодари за уважението и прекрасните цветя „от талантливата българска певица DARA.“

Признание от най-големите

Лили Иванова бе почетена и от едно голямо и отдавна доказало се име в музикалните среди – френската певица Мирей Матийо.

Изпълнителката, пяла дуети с Шарл Азнавур, Силви Вартан и Хулио Иглесиас, също изпрати букет красиви цветя, заедно с думите: “Скъпа Лили, Вие ще озарите “Олимпия”! Целувам Ви! Ваша Мирей Матийо!”

„Две звезди светят на небосклона над Париж! Лили и Мирей!“, написа един от последователите на Лили Иванова в социалните мрежи, а друг добави: „Подобно уважение и внимание към колега го могат само най-талантливите , стойностни и доказали се във времето професионалисти.“

Самата Лили Иванова, броени минути след концерта, сподели на специално събитие: "Аз не съм оратор, аз съм певица. Тази вечер показах моето изкуство. За мен беше невероятно удоволствие. Аз съм щастлива!“