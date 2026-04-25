Лили Иванова – емблемата на българската поп музика, отбеляза на вчерашния ден своя рожден ден.

Певицата, която остава едно от най-уважаваните и обичани имена сред публиката, сподели пред многобройните си последователи в социалните мрежи как е преминал личният ѝ празник.

Изпълнителката на хитовете „Детелини“ и „Щурче“, публикува поредица от снимки в профила си в Instagram – на тях виждаме една усмихната и щастлива Лили, заобиколена от цветя, балони и положителни емоции.

„Рожден ден с моите скъпи приятели“, написа тя към кадрите. От тях става ясно, че Лили е отбелязала празника си скромно, без илизашен шум – в отбрана компания и в изискан столичен ресторант с красива панорамна гледка.

Самата певица позира пред красива торта, обсипана с крем и ягоди, върху която има поставена една единствена свещичка. Любопитното е, че тя е под формата не на цифра, а на въпросителен знак - нещо, което Лили превърна в традиция на рождените си дни в последните години.

Защото за възрастта на една жена не се пита. А и не най-важното е на колко точно години става Лили Иванова. Много по-значимо е, че тя продължава да радва своите почитатели - с една неувяхваща жизненост и енергия.

В началото на годината примата съобщи за ново турне, включващо концерти в 13 български града. Първата спирка бе на 25 март в Благоевград, а още на следващия ден – Кюстендил.

А на 24 май най-голямото име в Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в парижката зала „Олимпия“.

В момента се подготвя и първият игрален филм, посветен на живота на певицата. Той ще носи името "Лили - Любовта е живот". Сценарият на филма е на Емил Бонев, а режисьор е Яна Титова. Филмът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.

Така, Лили Иванова остава пример за артист, който успява да се развива и да бъде актуален през поколенията, без да губи своята идентичност и стил. Нейните песни са част от културната памет на страната, а образът ѝ е свързан с постоянство, сила и отдаденост на изкуството.

