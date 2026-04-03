Лили Иванова не престава да подарява на почитателите си нова музика. На 15 ноември 2025 г., на концерт в Пловдив, тя за първи път представя песента „Счупено сърце”, която ще задава настроението на цялото ѝ предстоящо турне.

Избрана за откриващ момент във всяка концертна вечер през 2026 година, тя носи усещането за вътрешна концентрация и тиха сила, с които започват най-важните срещи между артист и публика.

Зад музиката стои Огнян Енев, а зад текста - Мартин Карбовски - автори, които вече са оставили траен отпечатък в репертоара на Лили Иванова.

Съвместната им работа ражда песни като „Този свят е жена“, „Ако спра да обичам“ и „Едната любов“, превърнали се в любими на няколко поколения. Аранжиментът на „Счупено сърце“ е дело на Ангел Дюлгеров - китарист и музикален продуцент на цялата продукция на Лили Иванова през последните години.

Премиерата на „Счупено сърце“ е днес едновременно в YouTube канала на Лили Иванова, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир. „Счупено сърце“ излиза заедно с лирик видео, което можете да гледате тук:

На 25 март 2026 г. Лили Иванова даде начало на националното си турне с концерт в Благоевград - първа спирка от поредица срещи из страната, които ще преминат през Кюстендил, Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково и Пазарджик.

А на 24 май 2026 г. Лили Иванова стъпва отново на сцената на прочутата парижка зала „Олимпия" - второто ѝ историческо участие там, след това през 2009 г.