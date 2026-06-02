Всички знаем, че отслабването изисква физическа активност, съчетана със здравословна и балансирана диета. Въпреки това, много хора намират за трудно да контролират апетита си и дори да са яли здравословна храна през целия ден, може да се наложи да си похапнат леки закуски или нещо сладко вечер. Ако сте в тази ситуация, вероятно се чудите как да намалите апетита си.

ТОП 8 странни трика за отслабване, които работят според експерти

Мийте зъбите си по-рано

Вместо да си миете зъбите преди лягане, мийте ги по-рано, например след вечеря. Пастата за зъби, разбира се, няма ефект върху апетита, но може да има психологическо въздействие. С други думи, когато зъбите ви са чисти и усещате ментол в устата си, е по-малко вероятно да посегнете към храна.

През лятото не прекарвайте целия ден под климатик

Вероятно сте забелязали, че когато е горещо, ядете по-малко. Когато времето е горещо, тялото работи по-усилено, за да регулира температурата си, така че храносмилането се забавя и чувството за глад намалява. И изследванията показват, че високите температури намаляват секрецията на хормона, който причинява глад, известен като грелин.

Друго проучване обаче показа, че субектите, които са прекарвали по два часа на ден при температури около 30 градуса по Целзий, са консумирали около 300 калории по-малко през целия ден. Затова използвайте горещото време във ваша полза и си позволете известно време от деня, за да ви е топло.

Пийте вода със сол

Изследванията показват, че консумацията на малко количество сол – около щипка – може да намали желанието за храни като чипс.

А именно, малко количество сол е достатъчно, за да предотврати загубата на натрий и други електролити от организма, което от своя страна намалява желанието за солени храни. Така че, ако ви се яде чипс, сложете щипка сол в чаша вода и я изпийте.

Вземете си студен душ

Няколко проучвания показват, че краткотрайното излагане на тялото на ниски температури може да ускори метаболизма, като по този начин насърчи загубата на тегло.

Вземането на студен душ активира така наречените кафяви мастни клетки, които са отговорни за регулирането на телесната температура, като по този начин изгарят калории. Така че, в края на всеки душ, пускайте студена вода за около 30 секунди.

Когато не ви се тренира, направете няколко прости йога упражнения

За мнозина най-трудната част от упражненията е да се накарат да си облекат клинове и да започнат да тренират. Така че, ако вече сте по спортни панталони или пижама и не можете да се накарате да започнете пълноценна тренировка, направете някои йога упражнения.

Разбира се, прости йога упражнения по пижама няма да са толкова ефективни, колкото пълноценна тренировка, но все пак е по-добре, отколкото да седите без никаква физическа активност.

Яжте в по-малки чинии

Ако ядете от по-малка чиния, ще възприемате количеството храна, което слагате, като по-голяма порция. И според изследванията това има психологическо въздействие, което означава, че си мислим, че сме изяли повече храна, така че е по-малко вероятно да посегнем към още една порция.

Ще постигнете подобен ефект, ако нарежете храната на по-малки парченца и ги разпределите по цялата чиния. Това ще ви накара да изглеждате сякаш имате още храна в чинията си, така че вероятно няма да искате още.

Яжте в червени чинии

Според учените, ние възприемаме червения цвят като знак за опасност. По същата логика храната в червена чиния може да ни е по-малко привлекателна и следователно може да ядем по-малко.

Водете си дневник за диетата, която следвате

В този дневник трябва да записвате всяко хранене и лека закуска, които ядете през деня. Когато имате представа какво точно сте яли всеки ден, ще ви бъде по-лесно да се убедите, че не ви е нужен още един шоколад.