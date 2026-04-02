Всички знаем колко е изкушаващо да започнем деня с поничка и кафе със захар – но ако целта ви е енергичен и балансиран старт, тази комбинация едва ли е най-добрият избор. Освен че влияе на фигурата, тя може да „разклати“ нивата на кръвната захар и да остави стомаха ви гладен само часове след закуската.

Диетолозите рядко казват „никога“. „Никога не изключвам храни напълно“, обяснява Кристен Смит, магистър и регистриран диетолог. „Всички храни могат да се впишат в балансирана диета. Но ако се консумират ежедневно, някои по-добре да бъдат заменени с по-питателни алтернативи.“

Каролайн Сузи, друг експерт по хранене, също потвърждава: с малко планиране можете да се насладите на вкусна закуска, която не води до енергийни сривове и глад още преди обяд.

6 храни, които да избягвате на закуска

1. Кисело мляко с вкус

Да, киселото мляко е суперхрана – пълно с пробиотици и протеини. Но ароматизираните варианти от магазина често са пълни с добавена захар. „Понякога количеството захар в едно такова кисело мляко е равно на шоколадов блокче“, предупреждава Сузи. Резултатът? Скокове и спадове в кръвната захар и бърз глад.

По-добрата алтернатива: обикновено кисело мляко с пресни плодове, ядки или мед - отново е сладко, но без излишни захари.

2. Купени мъфини

Мъфините от магазина изглеждат като лесен избор, особено ако съдържат вкусен пълнеж. Истината обаче е, че повечето са направени с рафинирано брашно и захар и почти не съдържат протеини или фибри. Резултатът – глад след час.

Алтернатива: домашен мъфин с пълнозърнесто брашно, естествени подсладители като банан и добавени протеини – ядки или семена. Вкусно и здравословно!

3. Бутилирани смутита и плодови сокове

Смутитата са удобни, но готовите напитки от магазина често съдържат повече захар и по-малко фибри. „Пиенето на сок без влакнини не дава същите ползи като приема на цели плодове“, казва Сузи.

Алтернатива: приготвяйте смутито си сами вкъщи – плодове, зеленчуци, гръцко кисело мляко или протеинов прах, и добавете ядково масло или ленено семе за здравословни мазнини.

4. Понички и сладкиши

Това е класика – всички обичаме розови понички с глазура или кроасани с шоколад. Но в тях почти няма протеини и фибри, така че гладът ви ще се върне бързо.

По-добър вариант: ако не можете без сладко, комбинирайте го с протеин – яйца или пилешки колбаси – за баланс.

5. Купена гранола и овесени барчета

Да, гранолата звучи супер здравословно, но много марки добавят захар и нездравословни мазнини. Това я превръща по-скоро в десерт, отколкото в питателна закуска.

Алтернатива: домашна гранола или овесени ядки с ядки и горски плодове – вкусно, с протеини и фибри.

6. Бекон и преработени меса

Беконът и наденичките могат да изглеждат като лесен източник на протеин, но високото съдържание на сол и наситени мазнини е нездравословно за сърцето.

По-добър вариант: яйца, пуешки наденици и зеленчуци – за здравословен, протеинов старт.

Защо тези храни не са подходящи за закуска

Според експертите основните причини са три: