Примата на българската поп музика Лили Иванова ще пее на открита сцена пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, съобщават от екипа на най-голямото име в българската поп музика. Събитието на 2 септември е с участието на Grand LI Orchestra с диригент Константин Добройков, а музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.
Преди броени дни Лили Иванова обяви датите от тазгодишното си турне, на което bTV Media Group е основен медиен партньор. Предвидени са концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград. Следващите дати са на:
- 26 март - Кюстендил
- 15 юни - Габрово
- 1 юли - Добрич
- 2 юли - Русe
- 10 юли - Горна Оряховица
- 11 юли - Варна
- 12 юли - Бургас
- 7 септември - Пловдив
- 10 септември - Плевен
- 22 октомври - Шумен
- 16 ноември - Хасково
- 18 ноември - Пазарджик
Припомняме, че на 8 май в столичната „Арена 8888 София“ е благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. Той ще бъде с участието на цяла пляда български музикални звезди.
На 24 май най-голямото име в българската поп музика ще изнесе втория си концерт в парижката зала „Олипмия“.
До Лили Иванова на сцената са музикантите от LI Orchestra - Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.
Припомняме, че в момента тече кастингът на продукцията "Лили - Любовта е живот" - игрален филм, който е посветен на живота на певицата.
Сценарият на филма е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.
Очакванията са в началото на 2026 г. да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.
В края на миналата година пък примата на българската музика получи изключително високо признание от Цар Симеон II. В двореца „Врана“ се състои частна церемония, на която Н.В. Царят отличи тогава Лили Иванова за нейните заслуги към българската култура.
