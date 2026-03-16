Супермоделът Жизел Бюндхен направи първата си официална публична поява след сватбата си и светкавично привлече вниманието с брачната си халка. Красавицата позира пред фотографите в елегантна сребриста рокля с блестящи аксесоари. Най-голям интерес обаче предизвика тънката златна халка на лявата ѝ ръка.

Скромна сватба и голяма любов

Жизел Бюндхен и съпруга й сключват брак на 3 декември 2025 г. на интимна церемония в Surfside, Флорида. Двамата предпочитат по-личен и дискретен стил на живот, далеч от публичността, което се отразява и в скромната им, непретенциозна сватба. Връзката им започва постепенно. Романтичните слухове се появяват през 2022 г., а официално започват да се срещат през 2023 г.

Снимка: Getty Images

Ново семейство и нов етап в живота

Преди сватбата двойката вече посреща първото си дете - момченце, родено през 2025 г. Това е третото дете на моделката. Тя има още две деца - син Бенджамин и дъщеря Вивиан от предишния си брак с бившата звезда от NFL Tom Brady. В публикации в социалните мрежи моделът често говори за радостта от майчинството и за новия баланс в живота си, като споделя, че семейството и личното развитие са сред най-важните ѝ приоритети.

По-спокоен живот извън светлините на прожекторите

Според източници, близки до модела, Бюндхен се чувства щастлива в новата фаза от живота си и предпочита по-спокоен ритъм далеч от шумния светски живот. Този начин на живот е „по-близък до истинската ѝ същност“ и нещо, за което тя отдавна мечтае.

