Завръщането на Гуинет Полтроу на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ след близо десетилетие отсъствие бързо се превърна в един от най-коментираните моменти на Оскари 2026.

53-годишната актриса се появи на червения килим в елегантна рокля без презрамки в цвят слонова кост на Giorgio Armani Privé. На пръв поглед визията излъчваше класическа холивудска елегантност – изчистен силует, гладка копринена материя и минималистичен дизайн.

Но при движение роклята разкриваше доста смелата кройка. Моделът включваше драматични високи странични цепки, които се простират почти по цялата дължина на роклята. Под нея Полтроу носеше деликатни прозрачни панталони с дребни блестящи елементи, които добавяха неочакван модерен акцент към цялостното излъчване.

Визията ѝ бързо привлече вниманието на социалните мрежи, след като в интернет се появи видео, на което актрисата слиза по стълби вътре в Dolby Theatre, а високата цепка на роклята се разтваря повече от очакваното и за кратко разкрива голяма част от крака ѝ. Клипът бързо се разпространи онлайн и събра милиони гледания, като предизвика разгорещени коментари.



Част от потребителите предположиха, че става дума за моден гаф, докато други смятат, че моментът е бил напълно случаен. Имаше и коментари, които призоваха хората да не преувеличават ситуацията и да проявят повече уважение към актрисата. Ето и част от коментарите в социалната мрежа X:

„ Това изглежда като перфектната стратегия!“

„Това изобщо рокля ли е?“

„Моден гаф? Изглежда, че роклята изпълнява точно функцията, за която е създадена!“

„Кой носи завеса за баня на парти?“

Полтроу допълни визията си с впечатляващи бижута на Tiffany & Co. – колие от платина и 18-каратово жълто злато, както и диамантени обеци и пръстени.

Въпреки че актрисата не беше номинирана тази година, тя се появи на церемонията, за да връчи награда. Филмът “Marty Supreme”, в който участва, беше сред сериозните претенденти за отличия и получи номинации в девет категории, включително за най-добър филм.

Ето кои са големите победители тази година:

Вижте още от красивите визии на червения килим на Оскарите 2026:

