Христо Пъдев и половинката му Цвети са били кумове на сватбата на водещият на "Гласът на България" Владимир Зомбори и актрисата Весела Бабинова!

"С Цвети станахме кумове на най-близките ни приятели. Весела и Владо, благодарим за честта да изберете нас", пише Пъдев към снимките, които сподели в Инстаграм профила си.

"Ще си стареем в хармония до края и ще ви наливаме винаги студени питиета! Обичаме ви. Наздраве за семейство Зомбори!", пише още Христо в социалната мрежа.

Водещият на "Гласът на България" Владимир Зомбори и неговата дългогодишна половинка - актрисата Весела Бабинова, са се оженили!

Щастливата новина съобщиха самите те, като споделиха снимки от големия ден в профилите си в социалните мрежи.

"Месец май беше пълен с преживявания, доста адреналин и немалко емоцийка. Все пак, най-вълнуващата от всички, беше тази. В телефонния указател може вече и на “З” да ме намерите", написаха двамата в Инстаграм към снимките, които споделиха.

В начлаото на 2026 г. Весела Бабинова разкри, че ще се омъжва за дългогодишния си партньор Владимир Зомбори. Както и че Христо Пъдев, с когото тя бе в един отбор в предаването "Кой да знае?", ще им бъде кум.

Освен че с Христо Пъдев са колеги по професия, двамата са и много добри приятели. В предаването те разкриха и още интересни подробности за живота и отношенията си. Оказва се, че двамата са съседи и живеят на един етаж.

"Весела Бабинова ще се ожени за моя най-добър приятел Владимир Зомбори, а нейната най-добра приятелка е Цветина Петрова, която ще се ожени за мен. И на всичкото отгоре ние живеем врата до врата. И вечер, кво се случва най-редовно, ние сме в един апартамент, а децата са в другия. И това е съвсем реална история", каза тогава Пъдев.

От 1 юни 2026 г. „Кой да знае?“ отново влезе в праймтайма на bTV от понеделник до четвъртък с нови епизоди и любимото чувство за хумор. Александър Кадиев, заедно с капитаните на отбори Милица Гладнишка и Христо Пъдев, продължат да ни поднасят любопитни факти и неочаквани обрати.