"Да живееш лицемерно превръща храната ти в отрова."

- Гампопа (1079 – 1153)

Гампопа или Дакпо Римпоче – изтъкнат учител, държател на линията Кагю на тибетския будизъм, автор на многобройни авторитетни съчинения, ученик на Миларепа.

Като млад Гампопа бил забележителен лекар в областта Дакпо докато не губи семейството си в епидемия. Тогава той става монах и изцяло отдава живота си на будистка практика. Отначало той се обучава в традицията Кадампа и получава учението Ламрим – постепенния път. След това, подтикнат от необичайни сънища Гампопа започва интензивно да търси Миларепа, когото приема за свой Учител. Търсенията се оказват трудни и продължителни. Разпознал в него специални качества, Миларепа го приема с голяма радост и го посвещава в пълната приемственост на линията.

Гампопа става основен приемник на Миларепа заедно с Речунгпа, който продължил живота си на странстващ йогин, докато Гампопа основава манастири, започва активно да преподава и да развива основите на монашеската практика на линията. Той написва голям брой съчинения, провежда огромна организаторска работа и има хиляди ученици.

Той обединява постепенния път на Кадампа и Махамудра, получена от Миларепа, и определя основите на ученията в Кагю във вида, в който ги познаваме днес.

