В студиото на „Животът по действителен случай“ една водеща посреща друга водеща... Мария Силвестър застава срещу Александра Сърчаджиева за един много личен и откровен разговор. Тя ще разкаже как ѝ влияят историите, в които се гмурва, докато снима епизодите на „Бригада Нов дом“, и защо се налага понякога да се консултира с психотерапевт.

Зрителите ще разберат как Мария е станала репортер и защо работи най-добре, когато е под стрес. Силвестър ще разкрие още и как покойният ѝ баща става причина за нейната специална татуировка и как е преминала през раздялата с бащата на единствения си син.

Мария Силвестър е емблематично лице на „Бригада нов дом“ през всичките сезони на предаването, в което лично се включва във всяка кауза и ремонтна задача. В новия сезон тя дори ще бъде шофьор на специален кемпер, с който екипът обикаля из страната, за да достигне до семейства в нужда и да им помогне да преобразят домовете си и живота си.

В „Бригада нов дом“ Мария и майсторите от екипа срещат различни съдби - от трудни житейски ситуации до силни примери на човешка устойчивост. Според водещата, форматът е много повече от ремонт - това е среща с истински човешки истории, които оставят траен отпечатък както у участниците, така и у и екипа.

В седмия сезон на „Бригада нов дом“, мотото „Доброто е непобедимо“ води екипа към поредните предизвикателства. Мария често споделя, че историите на героите са толкова силни, че зрителите ще усетят истинската стойност на доброто и съпричастността, които предаването носи на екран.

В един от последните епизоди на предаването бригадата помогна за ремонта на родители, които водят битка, за да лекуват детето си. Животът им минава в една стая - няма баня, няма кухня. В прекрасно разказаната история се отличава един човек, който някак безусловно е свързан с това семейство - Тамер, български турчин от Шумен, преселил се преди 25 г, който помага на семейството с каквото може.

В рубриката „Моето ново Аз“ зрителите ще могат да проследят историята на Емил – силен мъж, който в най-трудния момент от живота си среща своята сродна душа. Внезапен инфаркт преобръща живота му за втори път, но той не се предава и продължава напред.

А в класацията „Топ 10“ Филип Буков ще подреди десетте най-обсъждани звездни раздели на най-известните българи.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER