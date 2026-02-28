На 28 февруари една от най-обичаните телевизионни водещи у нас – Мария Силвестър – празнува своя рожден ден! Тази година тя отбелязва 49 години живот, посветен на позитивни човешки истории и каузи, които оставят дълбока следа в сърцата на зрителите.

От модния подиум към телевизионния ефир

Родена през 1977 г. в София и израснала в Костенец, Мария започва кариерата си неочаквано – първо като модел в България и чужбина. Работила e в Турция, Италия и ЮАР, преди да открие своя истински „дом“ пред телевизионните камери.

Макар да е изучавала право и психология, съдбата я отвежда в медийния свят, където се проявява като репортер и водещ в различни формати. Тя е позната с неуморимата си енергия, искреност и способност да разговаря с хората открито и човечно.

Снимка: Instagram/Facebook

„Бригада нов дом“ – предаването, което променя съдби

От 2016 г. насам Мария Силвестър е водеща на социалния проект „Бригада нов дом“ – един от най-значимите и харесвани формати в българския ефир. Всяка седмица тя и екипът тръгват из България, за да помогнат на семейства и хора в нужда, които имат нужда не само от ремонт, но и от ново начало.

Предаването не само реконструира къщи, но и разказва истински човешки истории – за борбата, надеждата и силата да продължиш напред. Мария често споделя, че работата по тези истории е емоционално силна, а срещите с хората ѝ дават още по-голяма мотивация да продължава мисията на предаването.

Този труд не остава незабелязан – през последните години тя и екипа от „Бригада нов дом“ получиха специално признание за социалната си работа и подкрепата за семействата в нужда.

Личност зад екрана

Мария не крие, че предаването я докосва сериозно – споделя, че случки от снимачната площадка понякога я разчувстват до сълзи, особено когато става дума за деца, които растат в лишения.

Тя е майка на син на име Давид, а предизвикателствата на семейния живот също са ценен урок за нея. Не споделя снимки или повече подробности за него, като го пази далеч от светлините на прожекторите и влиянието на медиите.

На този ден ѝ пожелаваме здраве, много усмивки и още много истории, които да вдъхновяват и променят живота на хората!

