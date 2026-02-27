Тази вечер в 20:00 ч. по bTV, „Бригада Нов дом“ ще постави вълнуващото начало на своя осми сезон с история, която ще докосне до сълзи всички пред екраните и ще напомни колко голяма може да бъде човешката любов. Новите епизоди на предаването ще имат и нов ден на излъчване – всеки петък от 20:00 ч. по bTV, а зрителите ще станат свидетели на 13 изключителни срещи, трудни битки и истински чудеса.

Още тази вечер, 77-годишният дядо Христо ще поведе най-важната битка в живота си – да запази семейството си заедно. След смъртта на бащата на четиримата му внуци и тежкото заболяване на тяхната майка, децата ще бъдат изправени пред опасността да бъдат разделени и да попаднат в различни приемни семейства.

Мечтата на дядото е скромна, но и огромна – да осигури уютен дом за внуците си и безгрижно детство за по-малките. В този момент Мария и бригадата ще застанат до него с решимостта да превърнат мечтата му в реалност и отново да докажат, че „доброто е непобедимо“, когато хората се обединят, независимо какво им поднася животът.

В този тежък момент на изпитание, един човек няма да се предаде и откаже - Дядо Христо ще избере да бъде опора за момчетата, да им даде сигурност и дом. Той ще превърне във всичко за тях - и баща, и майка, и закрила в един свят, който твърде рано е показал жестокостта си. Тази тиха, но силна история ще се разкрие пред всички една огромна любов, която не познава умора, и кураж, който не се измерва с годините.

Снимка: bTV

Какви изненади е подготвила Мария за героите в епизода и пред какви температурни, но и всякакви неочаквани предизвикателства ще бъдат изправени майсторите на Калин Евтимов – ще стане ясно в първия епизод на „Бригада Нов дом“ – тази вечер точно в 20:00 ч.

Отново днес, зрителите ще се запознаят и с новия майстор в бригадата - Любомир Джавезов, който достойно ще заеме мястото на Евтим Евтимов – бащата на Калин.

Не пропускайте новите епизоди на „Бригада Нов дом“ вече в петък по bTV, а за първи път те ще са достъпни и ден по-рано за абонатите на видеоплатформата VOYO.

