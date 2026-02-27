Месец март не само означава началото на пролетта, но и период, изпълнен с вековни символи, вярвания и традиции. В балканската култура първите девет дни от месеца се считат за решаващи за останалата част от годината. Казва се, че начинът, по който започваме месец март, може да повлияе на късмета, здравето и просперитета.

Между 1 и 9 март е периодът, известен още като „Дните на бабите“, свързан с легендата за Баба Дохия, както наричат Баба Марта в Румъния. Тези дни се възприемат като непредсказуеми и изпълнени със смисъл. Традицията гласи, че трябва да се внимава с всеки жест, защото енергията на тези дни може да привлече или просперитет, или проблеми.

Какво не трябва да правите през първите 9 дни на март?

Една от най-известните забрани гласи, че не е добре да започвате месеца с лоша енергия. Ако в първите дни на март сте ядосани, нервни или влизате в конфликти, се смята, че останалата част от годината ще бъде белязана от напрежение и недоразумения. По-възрастните са казвали, че „каквато е баба ти, такава ще бъде и годината ти“.

Не се препоръчва също да се дават важни обещания или да се вземат важни решения през този период. Дните се считат за нестабилни, а импулсивните решения могат да доведат до съжаление. Народната традиция предупреждава, че прибързаните начала, особено през първите девет дни, могат да привлекат препятствия и забавяния.

Друго поверие гласи, че не е добре да се вземат пари назаем в първите дни на март. Твърди се, че това „изважда късмета от къщата“ и рискува финансови затруднения през цялата година. Вместо това е добре да имате пари в портфейла си на 1 март, като символ на изобилие.

Не се препоръчва да носите много тъмни дрехи в първия ден от месеца. В народната традиция светлите цветове символизират обновление и положителна енергия. Март се свързва с прераждането на природата и настроението ви трябва да отразява това ново начало.

Снимка: iStock

Какво е добре да се направи, за да се привлече късмет?

Ако искате да започнете годината с добра енергия, традициите гласят, че е от съществено значение да внесете светлина и ред в дома си. Пролетното почистване е не само полезна практика, но има и силна символика. Вярва се, че заедно с праха и ненужните вещи, се елиминират и негативните енергии, натрупани през зимата.

В първите дни на март е добре да засадите цветя или да занесете вкъщи кокичета и други символи на пролетта в дома. Смята се, че те носят късмет и баланс. Всъщност, мартеницата има защитна роля и символизира връзката между зимата и пролетта, между старото и новото.

Твърди се също, че е добре да се започне с добър навик през тези дни: да се спортува, да се чете повече или да се откаже от лош навик. Първите девет дни се възприемат като един вид духовна „мини нова година“, добро време за рестартиране.

В Родопско наричат първите мартенски дни „броени", защото на всеки съответства по един месец от годината, на 1 март - март, на 2-ри - април, и т. н. Какъвто е денят - добър или лош, такъв ще е и месецът. Ако вали на 1 март, това е знак за лошо семейство.

Много разпространено и до днес е поверието, че ако всеки си нарече един ден от март, по него ще познае каква година му предстои.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER