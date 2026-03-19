Латино звездата Енрике Иглесиас и любимата му - тенисистката Анна Курникова, станаха родители за четвърти път на 17 декември 2025 г, а сега споделят нещо, което определено успя да трогне хиляди фенове по цял свят. С благодарност към българската публика, певецът успя да стопли сърцата ни.

Световноизвестният Енрике Иглесиас наскоро зарадва последователите си в социалните мрежи с нов кадър, на който се вижда цялото им семейство – Анна, трите им по-големи деца и тримесечното бебе. Снимката е направена на борда на тяхната луксозна яхта в Маями, където Курникова снима децата, а те се усмихват пред камерата. В центъра на кадъра е най-малкият член на семейството. Осемгодишната Луси лежи удобно върху облегалка, усмихната и облечена в бански с леопардов принт. Под нея са брат ѝ близнак Николас, също на осем, в син летен тоалет, както и по-малката им сестра Мери, която е на пет години.

Семейна идилия

По облеклото на бебето - синьо с щампа на слон, мнозина предполагат, че четвъртото дете на двойката е момче. „Семейство“, написа Иглесиас към снимката, която за кратко време събра хиляди харесвания и множество възторжени коментари. Феновете не скриха възхищението си, определяйки ги като „най-красивото семейство“ и изразявайки радостта си от споделените моменти.

В колекция от по-стари кадри, талантливият певец не пропусна да качи в Инстаграм профила си и моменти от мега концертите си, един от които беше в България.

"Благодаря ви, България!" - гласеше описанието на снимките. Певецът не за първи път изразява благодарността и симпатията си към нашата страна и българската публика. А това че българите наистина много му се радват, е факт. Последният му концерт в София се превърна във величествен спектакъл, който ще се помни дълго.

Според братa на Енрике, Хулио Иглесиас-младши, певецът се чувства изключително щастлив и удовлетворен от живота си като баща на многодетно семейство и изцяло се наслаждава на родителството и този етап от живота си. Той умело съчетава творческите си музикални проекти с грижата за децата.

