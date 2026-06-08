На Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведат три отделни откриващи церемонии - по една за всяка страна домакин. Всяко от шоутата ще трае около 30 минути и ще включва музикални изпълнения и парад на флаговете. Официалното начало на Мондиала се поставя в Мексико на 11 юни. Очаква се на сцената на трите церемонии да излязат звезди като Шакира, Кейти Пери, Аланис Морисет, Майкъул Бубле Бърна Бой и много други.
Ако искате да ги гледате в реално време, вижте по-долу часовете им в българско време.
Церемонията в Мексико
Мексико Сити, стадион „Ацтека“
11 юни 2026 г.
20:30 ч. българско време в четвъртък
Започва 90 минути преди мача Мексико – Южна Африка, който е от 22:00 ч. наше време.
Церемонията в Канада
Торонто, стадион „БМО Фийлд“
12 юни 2026 г.
20:30 ч. българско време в петък
Преди мача Канада – Босна и Херцеговина.
Церемонията в САЩ
Лос Анджелис, стадион „СоуФай“
12 юни 2026 г.
23:30 ч. българско време в петък
Преди двубоя САЩ – Парагвай.