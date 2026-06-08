На Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се проведат три отделни откриващи церемонии - по една за всяка страна домакин. Всяко от шоутата ще трае около 30 минути и ще включва музикални изпълнения и парад на флаговете. Официалното начало на Мондиала се поставя в Мексико на 11 юни. Очаква се на сцената на трите церемонии да излязат звезди като Шакира, Кейти Пери, Аланис Морисет, Майкъул Бубле Бърна Бой и много други.

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Ако искате да ги гледате в реално време, вижте по-долу часовете им в българско време.

Церемонията в Мексико

Мексико Сити, стадион „Ацтека“

11 юни 2026 г.

20:30 ч. българско време в четвъртък

Започва 90 минути преди мача Мексико – Южна Африка, който е от 22:00 ч. наше време.

Снимка: Getty Images

Церемонията в Канада

Торонто, стадион „БМО Фийлд“

12 юни 2026 г.

20:30 ч. българско време в петък

Преди мача Канада – Босна и Херцеговина.

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Снимка: Getty Images

Церемонията в САЩ

Лос Анджелис, стадион „СоуФай“

12 юни 2026 г.

23:30 ч. българско време в петък

Преди двубоя САЩ – Парагвай.

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