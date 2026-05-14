Мадона, Шакира и BTS ще бъдат големите звезди на шоуто на полувремето на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г., обявиха от Global Citizen, цитирани от "Билборд".

Финалният мач ще се проведе на 19 юли на стадион MetLife в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, и за първи път в историята на Мондиалите ще включва специално шоу на полувремето. По информация на Billboard програмата ще продължи 11 минути.

Новината беше съобщена чрез видео с участието на Крис Мартин от Coldplay, Елмо, Кърмит, Мис Пиги и Бисквитеното чудовище от „Улица Сезам“, както и герои от „Мъпетите“. В клипа дори провеждат видеоразговор с изпълнителите от BTS.

Името на Шакира вече беше свързано със Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Наскоро певицата представи официалната песен на турнира „Dai Dai“ с Burna Boy. Това е вторият ѝ официален химн за Мондиал след култовото „Waka Waka (This Time for Africa)“ от Световното първенство в Южна Африка през 2010 г.

Колумбийската звезда ще стартира турнето си „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026“ през юни, а концертите ѝ в Ню Джърси и Ню Йорк са насрочени непосредствено преди и след финала.

Мадона също се готви за натоварено лято. На 3 юли тя ще издаде новия си албум „Confessions II“, продължение на хита „Confessions on a Dance Floor“ от 2005 г. Певицата вече представи синглите „Bring Your Love“ – дует със Сабрина Карпентър, и „I Feel So Free“.

BTS се завърнаха официално на музикалната сцена по-рано тази година с албума „ARIRANG“, първия им проект след паузата заради задължителната военна служба на членовете на групата. Албумът дебютира директно на върха на Billboard 200 и остана там три поредни седмици. В момента групата е на световно турне.

Шоуто на финала ще бъде организирано от Global Citizen и Крис Мартин с благотворителна цел – набиране на средства за FIFA Global Citizen Education Fund, който подкрепя достъпа на деца по света до образование и футбол. До момента инициативата е събрала над 30 милиона долара.

Миналата седмица FIFA обяви и звездите за церемониите по откриването на Световното първенство – Кейти Пери, Фючър, Тайла, Лиса и Анита също ще се включат с изпълнения по време на турнира.

Макар това да е първото шоу на полувремето във финал на Световно първенство, Мадона и Шакира вече имат опит на подобна сцена. Мадона беше хедлайнер на полувремето на Супербоул през 2012 г., а Шакира участва заедно с Дженифър Лопес през 2020 г.