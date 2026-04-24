41-годишният Кристиано Роналдо продължава да впечатлява с изключителната си физическа форма. Португалската звезда все още играе футбол на най-високо ниво и се очаква да бъде ключова фигура за националния отбор на Португалия в предстоящото Световно първенство.

През февруари Роналдо сподели със своите 673 милиона последователи в Инстаграм своята тайна за невероятното си тяло: „Дълголетието и силното представяне не са случайни. Те се изграждат чрез ежедневни възстановителни навици. Това не е тайна. Това е рутина.“

Зад впечатляващата физика на футболиста се крие и още една тайна, която беше разкрита от неговия бивш личен готвач по време на престоя му в „Ювентус“ – Джорджо Бароне. В интервю за covers.com той заявява, че футболистът е изключил напълно от менюто си млякото.

„Без мляко,“ категоричен е Бароне. „Хората са единствените същества, които пият мляко от други животни. Нито едно друго животно не го прави след първите месеци от живота си. Телетата например спират да пият мляко след около три месеца. Това просто не съществува в природата.“

Снимка: Инстаграм

Според него продължителната консумация на мляко в зряла възраст е „противоестествена“: „Кърмим се от майките си – както всички бозайници. Това е нормално. Но след това – не.“

Строг режим и дисциплина

Роналдо е известен със своята желязна дисциплина. Той тренира по четири часа на ден и се храни шест пъти дневно с малки, богати на протеини порции. Освен това използва сауни и ледени бани за по-бързо възстановяване.

Снимка: Инстаграм

Неговата телесна мазнина е около 7%, показва последното измерване, което е изключително ниско ниво, дори за професионален футболист, пише Daily Mail.

Какво включва менюто му?

Бароне, който е кулинарен специалист и на редица други световноизвестни футболисти, развенчава мита, че Роналдо се храни с екзотични и скъпи храни.

„Не са скъпи. Храната му беше съвсем нормална. Ядеше като всеки друг човек.“

Снимка: Инстаграм

Основните продукти, които той включва в менюто си:

авокадо

яйца

черен или червен ориз

пиле

риба

Какво още е изключено от храната на футболиста

В менюто на португалската футболна звезда не присъства никаква захар. Дори кафето си той пие неподсладено, а вечерята е винаги рано. Никога не консумира бърза храна. Най-важният детайл, на който залага 41-годишният футболист при хранене, е да не брои калории и макронутриенти.

„Не измерва протеините и въглехидратите. Той просто ядеше повече, защото тренираше повече“, заявява още Джорджо Бароне.

Най-изненадващото разкритие, което прави италианският кулинар, за Роналдо е, че той не яде преди мач. Докато останалите му съотборници консумират внимателно приготвени ястия, той е с тях, но не приема храна. Неговата логика е, че пълният стомах забавя тялото.

Снимка: Инстаграм

Въпреки че Бароне е италианец, признава, че в диетата на Роналдо няма място за паста, хляб и брашнени изделия. Въглехидратите спортистът си набавя от консумацията на повече зеленчуци.

Разгледайте снимките в Галерията>>>