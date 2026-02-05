Най-следваният човек на планетата празнува рожден ден! Кристиано Роналдо става на 41 години! Ако трябва да говорим за цифри, положението е почти нереално. Профилът му в Instagram има приблизително 670 милиона последователи.

За да стане по-ясно колко абсурдно много е това, ще направим сравнение. Ако всички негови последователи се хванат за ръце, те биха обиколили Екватора приблизително 25 пъти. На практика, всеки дванайсти човек на Земята следи какво закусва Кристиано или как прави коремни преси.

Но докато светът брои лайковете му, а таблоидите се вълнуват от всяка нова рокля на Джорджина Родригес, има една друга жена, която държи ключа към сърцето на легендата. Тя не носи диаманти по 500 карата, но е причината светът изобщо да знае името Роналдо. Запознайте се с неговата „опора“ – майка му, Мария Долорес дос Сантос Авейро.

Детството на Кристиано Роналдо

Роналдо е роден като четвъртото и най-малко дете в бедно семейство на остров Мадейра. Докато расте Роналдо не обикаля света с частен самолет, защото, ако не е на тренировка, е в кухнята при майка си, където Долорес работи като готвачка и чистачка, за да нахрани децата си.

Любопитен и малко стряскащ факт е, че в документалния си филм Долорес признава, че е обмисляла да не роди Кристиано поради недоимък. Това е тема, която Роналдо засяга в свои интервюта с доза чувство за хумор.

Саможертвите на една майка

Снимка: Instagram

Може да се каже, че връзката на футболната легенда с майка му е по-силна от много договори, които Роналдо е подписвал в своята професионална кариера. Футболистът никога не е крил, че дължи всичко на саможертвите на своята майка през годините. Думите му гласят, че се е налагало тя да гладува, за да има какво да яде той.

„Нямахме нищо, но тя правеше невъзможното, за да ми купи футболни обувки“, споделя той със сълзи на очи в свои интервюта.

След загубата на баща му през 2005 г., Долорес става неговият единствен компас. Тя е жената, която стои до него при всяка от петте му „Златни топки“ и която първа го прегръща след всяка заслужена титла.

Битката за живот на Мария Долорес дос Сантос Авейро

Кристиано доказва, че е истински капитан не само на терена, но и в живота. Всичко започва през 2007 г., когато Мария Долорес е диагностицирана с рак на гърдата. По това време Кристиано вече е световна икона в „Манчестър Юнайтед“, но новината разтърсва света му из основи. Долорес преминава през тежка операция и изтощителна химиотерапия, а Роналдо буквално живее между мачовете в Англия и болничното легло в Португалия. Той не само осигурява най-доброто лечение за своята майка, но и за първи път признава пред света най-големия си страх: да не загуби „най-важния човек в живота си“.

През 2019 г. съдбата нанася втори удар и ракът се завръща, а Долорес заявява публично, че продължава да се бори, защото синът й е до нея. Малко след това съдбата поставя Роналдо пред още един тежък момент. Докато е в Мадейра, майка му получава исхемичен инсулт и е приета по спешност в болница. Това се случва през 2020 г. В този момент за Кристиано не съществуват стадиони, договори или милиони последователи. Той прекъсва всичките си ангажименти и отива в болницата във Фуншал. Долорес разказва, че възстановяването й е било чудо, но истинското лекарство е бил Кристиано, който е стоял до нея „всяка възможна минута“.

Човешкото лице зад златните обувки

Снимка: Instagram

Всички тези изпитания разкриват характера на Роналдо извън зеления терен. Докато други звезди се губят в светлините на прожекторите, той избира да бъде в болничния коридор. Защото за човека, който има всичко, най-ценното е това майка му да диша, да се усмихва и да бъде там, когато той се прибере у дома.

Къде е мястото на Джорджина?

Не си правете погрешни изводи, Джорджина е любовта на живота на Роналдо и майка на децата му. Но в йерархията на Кристиано, думата на Долорес има специлно място. Повече за отношенията на Роналдо и любимата му вижте ето тук:

