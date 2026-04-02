Кристиано Роналдо и любимата му жена Джорджина накараха сърцата на многобройни фенове да туптят с пълна сила! Двамата влюбени обявиха, че ще се женят и дори разкриха мястото, където ще сключат брак. Роналдо и красавицата ще се венчаят в старинна катедрала с над 5 века история, на родния остров на футболиста - о.Мадейра, съобщи мадридското издание "АС".

Връзка с корените - там където тишината е символ на споделеност

Церемонията ще се състои в катедралата „Се“ във Фуншал - мястото е една от най-красивите забележителности. Според близки до двойката източници, Кристиано Роналдо държи сватбата да е емоционално свързана с духа на неговите корени и произход. Той и Джорджина залагат на спокойствието и истинската интимност, която предпочитат пред грандиозния шум на европейските столици и хаоса, който е на всяка крачка.

Катедрала с история - специално място, което ще съхрани пламъка на любовта им завинаги

Катедралата във Фуншал рядко приема събития от такъв мащаб. Това ще направи сватбеното преживяване още по-силно, уникално и вълшебно. Историята на храма е пропита с вековни католически традиции, които са запазили духа на острова и на вярата. Макар и детайлите около церемонията още да се пазят в тайна, едно е ясно - това ще бъде сватба пропита с чувство за принадлежност, наследство и история,разказана във всеки елемент. Във всеки поглед и във всеки жест.

Припомняме, че световноизвестният футболист и Джорджина се сгодиха миналото лято след 9-годишна връзка. Тогава екзотичната аржентинка показа уникален пръстен с диамнти, оценен за около 5 млн. долара.

"Да! В този и всичките си останали животи", написа тогава развълнувата Джорджина към снимката.

Любов от пръв поглед - почти като на кино

Любовната история на Кристиано и Джорджина започва като вълнуващ филм с „любов от пръв поглед“ в Мадрид, а днес, връзката им е по-стабилна от всякога. След официалния им дебют на червения килим в Цюрих в началото на 2017 г., двамата изградиха сплотено семейство, в което чаровната Джорджина всеотдайно отглежда и трите по-големи деца на футболиста – Кристиано-младши и близнаците Ева и Матео. През годините двойката премина през огромни радости, но и през тежки изпитания, като загубата на единия им близнак през 2022 г., което още повече кали връзката им.