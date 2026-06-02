Краят на учебната година е повод за гордост за всяко семейство. Много родители искат да споделят успехите на своите деца в социалните мрежи и публикуват снимки на удостоверения за завършен клас, грамоти и други отличия. Макар жестът да изглежда напълно безобиден, подобни публикации могат да крият сериозни рискове.

Каква информация съдържа удостоверението?

Удостоверението за завършен клас обикновено съдържа данни като:

трите имена на детето;

дата на раждане или ЕГН (изцяло или частично);

номер на документа;

име на училището;

клас и учебна година;

подписи и печати на образователната институция.

На практика това са лични данни, които не бива да попадат свободно в интернет пространството.

Какви са рисковете?

Кражба на самоличност

Колкото повече информация за едно дете е публично достъпна, толкова по-лесно тя може да бъде използвана за злоупотреби. Имена, дата на раждане, училище и други детайли могат да бъдат комбинирани с информация от други публикации и да послужат за създаване на фалшиви профили или други измами.

Проследяване на детето

Публикуването на удостоверение често разкрива не само самоличността на детето, но и в кое училище учи. Това предоставя информация за ежедневието и местоположението му на напълно непознати хора.

Снимка: Facebook

Актрисата Силвия Петкова се похвали, че синът й Сива завърши успешно 3.клас.

Използване на данните от злонамерени лица

След като една снимка бъде публикувана онлайн, родителят губи контрол върху нея. Изображението може да бъде копирано, съхранено, препубликувано или използвано за цели, за които семейството дори не подозира.

Данните разкриват повече, отколкото смятате

Освен че разкриват самоличността на детето, подобни документи могат да предоставят ценна информация и на недобросъвестни лица. Не е тайна, че много хора използват имена на деца, дати на раждане и други лични данни като основа за своите пароли. Когато подобна информация бъде публикувана онлайн, тя може да бъде използвана за опити за отгатване на пароли, създаване на фалшиви профили или други форми на злоупотреба.

Как да споделите успеха безопасно?

Ако все пак искате да отбележите важния момент:

публикувайте снимка на детето без документа;

скрийте или замъглете всички лични данни;

покажете само отличния успех или грамотата, без да се виждат имената и номерът на документа;

ограничете видимостта на публикацията само до близки приятели и роднини.

Снимка: Facebook

Певицата Марияна Попова също гордо сподели снимки от последния учебен ден на дъщеря си, която наесен ще е във втори клас.

Гордостта не изисква лични данни

Успехите на децата заслужават да бъдат отпразнувани. Но в дигиталната епоха е важно родителите да помнят, че всяка публикувана снимка оставя трайна следа в интернет.

Националния център за безопасен интернет (SafeNet България) предупреждава, че споделянето на информация като снимки, училище и други лични данни на деца онлайн крие риск от злоупотреби. Макар центърът да не коментира конкретно удостоверенията за завършен клас, подобни документи съдържат именно такава идентифицираща информация.

Организации като UNICEF и редица европейски регулатори по защита на данните (като например ICO – независимият орган на Великобритания, който отговаря за защитата на личните данни) съветват родителите да бъдат внимателни при публикуването на снимки на деца и документи, съдържащи лична информация, тъй като веднъж попаднали онлайн, тези данни могат лесно да бъдат копирани, съхранени и разпространявани извън първоначалния кръг от получатели.