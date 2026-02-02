ChatGPT е инструмент, който всички ние вече използваме – както на работа, така и за лични проблеми и дилеми. Въпреки че това улеснява много от нашите отговорности, не бива да забравяме, че трябва да внимаваме какво споделяме с чатбота. Информацията, която предоставяме на ChatGPT, когато поискаме помощ с нещо, може да се използва за обучение на чатбота и понякога може да достигне до някой друг. Тоест, това, което споделяте с чатбота, не се разглежда като поверителна информация, така че лесно може да попадне в грешни ръце.

Като цяло е безопасно да използвате ChatGPT, просто трябва да внимавате да не споделяте определени данни и да възприемате всеки разговор с чатбота като публичен.

5 неща, които не бива да споделяте с ChatGPT

Незаконни или неетични искания

Въпреки че ChatGPT и повечето други чатботове не позволяват използването им за незаконни или неетични цели, някои хора все още се опитват. Но дори ако чатботът откаже да изпълни задачата, вашата заявка за нещо незаконно може все пак да бъде запазена. Може да се сблъскате с правни последици, в зависимост от това къде се намирате и какви закони са в сила относно изкуствения интелект. Например, в Англия е незаконно да се създават и споделят изображения с откровен характер, генерирани от изкуствен интелект.

Данни за онлайн профили

Никога не споделяйте пароли и данни за вход за онлайн профилите си с ChatGPT или който и да е чатбот. Ако например някой хакне паролата ви за ChatGPT , той лесно може да намери тези данни, ако сте ги споделили с чатбота.

Снимка: Pexels

Финансови данни

Никога не споделяйте информация за вашите финанси. Това включва номера на сметки, номера на карти, пароли и други подобни. Докато банките и онлайн магазините предлагат защита на данните на своите потребители, чатботът не предлага защита на тази информация и рискувате много, ако я споделите с него.

Поверителна работна информация

Добре е да използвате чатбот като ChatGPT на работа, но никога не споделяйте поверителна информация от вашата компания. Ако тази информация изтече, не само ще загубите работата си, но и ще съсипете репутацията си, а може дори да се изправите пред съдебен иск.

Медицинска информация и лични данни

Вероятно вече сте използвали ChatGPT за здравни съвети, но избягвайте да споделяте нещо лично. Добре е да питате за симптоми, лечение и други подобни, но никога не навлизайте в подробности за вашето медицинско състояние.

Медицинските досиета са поверителни, но не и когато ги споделяте в ChatGPT. Същото важи и за вашите лични данни, като например вашeто ЕГН.

Какъв е законът за изкуствения интелект в Италия - вижте в следващото видео.

