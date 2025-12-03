Миналата седмица изпълнителният директор на OpenAI, Сам Алтман, изпрати вътрешна заповед за „Code Red“ — спешна мобилизация на ресурси за подобряване на ChatGPT. Решението идва на фона на усилията на конкурента Google и неговия нов AI модел Gemini 3, който предизвика огромна реакция сред потребителите и постави под натиск водещата позиция на OpenAI.

Какво означава „Code Red“ за OpenAI

Сам Алтман е поискал засилена концентрация върху „ядрото“ на ChatGPT — скоростта, надеждността, персонализацията и способността да отговаря на различни запитвания.

В същото време OpenAI временно спира работа по други планове: реклами, както и личния асистент „Pulse“.

Възходът на Gemini 3

Google пусна Gemini 3 преди около месец с бърза и мащабна интеграция в голяма част от услугите си и широката си потребителска база.

Gemini 3 отчита впечатляващи резултати на различни бенчмаркове: задачи по мултимодално разсъждение, код, математика и други, което засили доверието към модела.

ChatGPT все още има значително предимство по брой активни потребители: около 800 милиона седмично, спрямо около 650 милиона месечно за Gemini към октомври.

Какво предстои

OpenAI възнамерява скоро да пусне „нов модел за разсъждение“, който на вътрешни тестове надминава Google Gemini 3.

В краткосрочен план усилията ще бъдат насочени към стабилност и основни подобрения на ChatGPT — с надеждата да задържи лоялността на потребителите и доверието на инвеститорите.

Снимка: iStock

Какво означава това за потребителите

В следващите седмици потребителите на ChatGPT могат да очакват нови ъпдейти, фокусирани върху по‑бързи и по‑надеждни отговори, по-добра персонализация и по‑голяма стабилност, вместо добавяне на нови функции като реклами, виртуални агенти или асистенти. За конкурентите - особено потребителите на Gemini 3, ситуацията става още по‑динамична: чатботовете вече не са просто експеримент, а пряка надпревара за водеща позиция на AI пазара.

Снимка: iStock

