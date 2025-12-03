Миналата седмица изпълнителният директор на OpenAI, Сам Алтман, изпрати вътрешна заповед за „Code Red“ — спешна мобилизация на ресурси за подобряване на ChatGPT. Решението идва на фона на усилията на конкурента Google и неговия нов AI модел Gemini 3, който предизвика огромна реакция сред потребителите и постави под натиск водещата позиция на OpenAI.
Какво означава „Code Red“ за OpenAI
- Сам Алтман е поискал засилена концентрация върху „ядрото“ на ChatGPT — скоростта, надеждността, персонализацията и способността да отговаря на различни запитвания.
- В същото време OpenAI временно спира работа по други планове: реклами, както и личния асистент „Pulse“.
Възходът на Gemini 3
Google пусна Gemini 3 преди около месец с бърза и мащабна интеграция в голяма част от услугите си и широката си потребителска база.
Gemini 3 отчита впечатляващи резултати на различни бенчмаркове: задачи по мултимодално разсъждение, код, математика и други, което засили доверието към модела.
ChatGPT все още има значително предимство по брой активни потребители: около 800 милиона седмично, спрямо около 650 милиона месечно за Gemini към октомври.
Какво предстои
- OpenAI възнамерява скоро да пусне „нов модел за разсъждение“, който на вътрешни тестове надминава Google Gemini 3.
- В краткосрочен план усилията ще бъдат насочени към стабилност и основни подобрения на ChatGPT — с надеждата да задържи лоялността на потребителите и доверието на инвеститорите.
Какво означава това за потребителите
В следващите седмици потребителите на ChatGPT могат да очакват нови ъпдейти, фокусирани върху по‑бързи и по‑надеждни отговори, по-добра персонализация и по‑голяма стабилност, вместо добавяне на нови функции като реклами, виртуални агенти или асистенти. За конкурентите - особено потребителите на Gemini 3, ситуацията става още по‑динамична: чатботовете вече не са просто експеримент, а пряка надпревара за водеща позиция на AI пазара.
