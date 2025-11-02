Противно на досегашните схващания, грубостта – или дори откровената арогантност – може да направи изкуствения интелект по-ефективен. Но има ли последици?

Обръщането към ChatGPT по кратък и авторитетен начин може да направи асистента по-полезен. Това показва проучване, публикувано в arXiv и цитирано от Live Science. Изследователите открили, че изкуственият интелект на OpenAI дава малко по-точни отговори, когато потребителите не са мили с него. Те обаче предупреждават за потенциално вредните последици от тази практика.

Как ChatGPT променя мозъка - и закърнява ли способността ни да мислим?

За да проведат експеримента си, учените първо изчистили историята на всеки нов разговор, за да избегнат пристрастност към изследването. След това създали 50 въпроса с избираем отговор, обхващащи математика, история и наука, които групирали в пет различни тона: много учтив, учтив, неутрален, груб и много груб. Тонът бил променян чрез добавяне на различно въведение преди всеки въпрос. Например, много учтивата версия започвала с: „Мога ли да ви помоля за помощ със следващия въпрос?“
Обратно, най-неучтивата версия започвала с: „Знам, че не сте много умен, но опитайте това.“

Снимка: btvnovinite.bg

Резултатите показали подобрение на точността, когато тонът станал по-неучтив. Всъщност най-сърдечният тон довел до 80,8% верни отговори, докато въпросите, зададени с откровено неприятен тон, постигнали 84,8%. Авторите на изследването обаче подчертават, че тези резултати трябва да се тълкуват с повишено внимание.

„Страх ме е, че до няколко месеца някой ще предложи детски градини с ChatGPT

Първо, размерът на извадката е ограничен – приблизително 250 тествани формулировки, което е сравнително малък брой. Освен това, разликата в качеството на отговорите е минимална. И накрая, изследването се фокусира единствено върху въпроси с избираем отговор, без да оценява плавността, логическите разсъждения или съгласуваността на разговора с чатбота.

Въпреки тези резултати, това не е покана за изпращане на обиди в чата, поясняват изследователите, подчертавайки риска от влошаване на начина, по който комуникираме с изкуствения интелект.

Платформата на OpenAI е изградена с помощта на човешки данни, а начинът, по който взаимодействаме с нея, влияе върху нейната база и следователно върху бъдещите ѝ отговори.„

Снимка: iStock

Следователно систематичното използване на обиден тон във взаимодействието с изкуствения интелект би могло да създаде вредни комуникационни норми за всички потребители. Целта на изследването е по-скоро да привлече внимание към факта, че моделите с изкуствен интелект са чувствителни към формулировката на въпросите – тоест към тона и изразите, използвани от човека – което може осезаемо да повлияе на резултатите им.

Бог в джоба ти! Жени говорят с Бог чрез изкуствен интелект

BGGPT - какво представлява и какво позволява - вижте в следващото видео. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK