Никол Ковалчук ​​стана първата рускиня, изкачила връх Еверест (8848 м) без допълнителен кислород. Тя е осъществила изкачването на 27 май, като е покорила "покрива на света" заедно с непалския алпинист Нимсдай Пурджа (Нирмал Пурджа) от Elite Exped.

"Огромни поздравления за Никол Ковалчук - първата рускиня, изкачила връх Еверест без нужда от допълнителен кислород. Това не беше просто поредно изкачване. Това беше първият ѝ опит за изкачване на Еверест. Без кислород. 8848 метра", написа самият Пурджа в Инстаграм.

"Еверест е пренаселен - а повече катерачи означава по-големи шансове да се разболеят. Има кашлица Кумбу, за която няма лек, освен да напуснат планината за седмици напред. Ледопадът може да не се оправи навреме. Времето може да се обърне за минути. Логистиката над Лагер 2 е кошмар. Аклиматизацията е битка", споделя той какви са били рисковете пред тях.

"И така, направихме избор: само един опит. Един напън. Минимизиране на риска. Доверяване на подготовката. И Никол го направи. На какво се възхищавам най-много? Тя не е тук, за да докаже, че е по-добра от всеки друг. Тя просто слуша. Тренира по-усърдно от почти всеки, когото познавам. И когато експертите дават съвети, тя не позволява на егото да й пречи - тя му се доверява. Това направи всичко по-лесно и за двама ни", не криуе вълнението си той.

"Катеренето без кислород не е свързано със свръхчовешко постижение. Става въпрос за това човек да се отучи от навика да разчита на него. Повечето катерачи свикват с този допълнителен кислород в бутилки. Да се ​​откажеш от тази патерица? Това изисква търпение, смирение и вяра", категоричен е Пурджа.

"За Никол това беше едва втората ѝ планина за изкачване без кислород. А Еверест – не само най-високият, но и най-трудният. Споделихме 14 върха, 7-те най-високи върха на всеки континет, Южния полюс, Манаслу без кислород, а сега Еверест. Не защото сме специални. Защото се опитахме, слушахме и се отказахме да се предадем", казва още тя.

"Никол – децата ти, семейството ти, любимите ти хора - сигурно са толкова горди с теб. Но повече от това – ти напомни на останалите от нас какво е възможно, когато останем скромни и работим усилено. Продължавай да вдъхновяваш. Всички следим", допълва Пурджа.