Калин Евтимов е част от бригадата на едно от най-трогателните и истински предавания "Бригада Нов дом", което успя да промени многобройни човешки съдби и да върне надеждата там, където на пръв поглед изглеждаше тотално изгубена. Евтимов има повод за празник, а именно приключването на учебната година - дъщеричката му Карина успешно завърши първи клас, а двамата с майка й са развълнувани и горди с нея.

Калин Евтимов сподели емоционални кадри от завършването на дъщеря си в своя Инстаграм профил. Той, съпругата му и 7-годишната Карина са едно изключително сплотено и неразделно семейство. По снимките ясно си личи колко щастливи емоции споделят помежду си и колко горди са родителите с малката Кари. С усмивки и сред празнични балони, семейството празнува и изпраща една година, изпълнена с много труд, но и с много прекрасни мигове, които си заслужават.

За празника, Карина беше облечена с елегантна рокля в бяло и черно - тази визия определено я представя в светлината на една малка, бъдеща дама с изисканост и изчистен вкус. Родителите й също заложиха на класическите визии в черно и бяло и така постигнаха перфектен синхрон с тоалета на дъщеря си.

Дъщерята на Калин Евтимов е не само трудолюбива, но и много талантлива. През 2025 година, момиченцето е участвало в предаването "България търси талант" с танцово изпълнение. Карина танцува прекрасно, а тогава баща й отново публикува забавна колекция от снимки, които разкриват емоционални моменти от участието й. Към кадрите, той пише:

"Невероятно преживяване, подготовката за което минава през много тренировки и дисциплина. Благодарим на всички замесени в това. На сцената на "България търси талант" децата усетиха емоции, които няма как да почустват на друго място. Калин Евтимов много често в ежедневието си публикува снимки с дъщеричката си и винаги споделя вълнуващите мигове от семейния живот със своите последователи и фенове на предаването "Бригада Нов дом".

Припомняме, че във финалния епизод на "Бригада Нов дом", Мария Силвестър и майсторите посетиха дома на Мирослав, Милица и малкият Борислав, които живеят в ежедневна битка с трудностите и невъзможните изпитания на живота. Мирослав се бори с множествена склероза, а синът им Борислав е диагностициран с детски аутизъм. Въпреки всички препятствия, семейството не губи надежда и продължава да се бори за едно по-светло бъдеще. Домът им обаче е в тежко състояние – течове, опасна електрическа инсталация, рушащи се стени и подове превръщат мястото в риск вместо в сигурен пристан. За Мирослав дори придвижването вътре е истинско изпитание. Още при първата среща с условията, екипът на „Бригада Нов дом“ остава силно разтърсен, но бързо се заема да трансформира това място и го превръща в приказен, уютен дом за живеене, връщайки блясъка в очите на семейството.