Новият епизод на „Бригада Нов дом“ разказа емоционалната история на Севда – 34-годишна майка, която след години на болка, загуби и неуспешни опити да стане майка, най-накрая намира своя смисъл чрез малката Нанси – дете, което внася светлина в живота ѝ и ѝ дава нова посока.

След дълги години на инвитро процедури, разочарования и самота, тя поема по различен път към щастието, в който любовта към детето се оказва най-силната ѝ опора.

Съдбата обаче продължава да я изпитва. След раздяла Севда остава самотна майка, с кредит и само две чанти, а временният подслон при семейството на брат ѝ се превръща в години чакане за стабилност.

В крайна сметка, заедно с новия си партньор, тя успява да сбъдне една своя голяма мечта – да притежава собствен дом в столичния квартал „Люлин“, който обаче се оказва далеч от готов за нормален живот.

Още в началото на ремонта екипът на бригадата се сблъска с трудности, но и с много човешки моменти. Именно тази сурова картина даде контраст на всичко, което предстоеше да се случи.

Въпреки напрежението, екипът запази духа си и работеше с усещане за мисия. Между инструментите и шума на ремонта се чуваха и шеговити реплики, които разведряваха атмосферата - показателен момент за екипността и готовността на всички да се справят с всяко предизвикателство.

С времето апартаментът започна да се променя напълно. Когато семейството пристигна, то беше посрещнато с изненада още от входа. Усмивките и вълнението бързо се смениха с недоумение и радост, а първите реакции показаха колко неочаквана е промяната: „Не съм сигурен, че преди пет дни бяхме тук...“.

Най-силният момент обаче настъпи, когато Нанси видя новата си стая. Детето, което мечтаеше за „стая за принцеси“, застина пред вратата и влезе в свят, който изглеждаше като истинска приказка.

„Не мога да повярвам, че това помещение изглежда по този начин… това е една малка приказка“, прошепна майката, просълзена от гледката. А самата Нанси, с неподправена детска искреност, сподели, че много харесва новото си кътче.

В стаята, създадена специално за нея, детето се потопи в новия си свят – с усмивка и любопитство изследва всяка вещ.

Разходката из дома продължи с нови изненади. Банята и останалите помещения предизвикаха възторг и недоумение.

В края на епизода домът вече не беше просто ремонтиран апартамент, а символ на ново начало.

„Това вече е нов живот, новият ви дом“, така екипът обобщи трансформацията на жилището.

Как изглежда домът на Севда и дъщеря ѝ след намесата на "Бригада Нов дом" - вижте в следващото видео.