Този петък от 20:00 ч. зрителите на bTV и „Бригада Нов дом“ ще станат свидетели на история, която напомня колко крехък е човешкият живот и как за секунди всичко може да се преобърне напълно. Мария Силвестър и бригадата на Калин Евтимов се отправят към Стара Загора, за да помогнат на Ивелина, която е загубила съпруга си в нелепа катастрофа преди година и вече сама отглежда двете си момчета.

Жилището им е застинало в миналото, а ремонт в него не е правен от детските години на майката. Апартаментът ще се окаже истинско изпитание за професионализма на бригадата, защото е пълен с тежки соц мебели, пластове тапети навсякъде и изумителни строителни решения, като монолитна мивка от бетон и арматура, и баня, скрита зад вратите на гардероб.

С всяка следваща стая пред майсторите ще изскачат нови и по-сложни проблеми, което ще ги накара да се запитат дали този път ремонтът ще се побере в един епизод… За да се справят с мащабната задача, в помощ на бригадата ще се включват десетки доброволци, които ще помогнат за „голямото сваляне на тапети“ и разбиването на бетонните мивки, вани и плочки.

А докато Калин и Мария „рисуват“ по стените в кухнята новото разпределение на апартамента, към екипа ще се присъедини и Евгени – участник от „Фермата“, който е приятел на Калин и ще се включи в каузата на предаването.

И този път Мария е приготвила приятни изненади за героите в епизода, а въпреки напрежението и умората, настроението на обекта ще бъде на ниво с помощта на вълшебната фраза „Айде, опа!“, която ще носи енергия и сила за всички на терена.

Не пропускайте един от най-вълнуващите епизоди за сезона, който ще напомни да бъдем по-внимателни на пътя и по-добри един към друг, и ще върне надеждата на Ивелина и децата ѝ – в петък, 8 май, от 20:00 ч. по bTV.

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).